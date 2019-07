Einen Kaufvertrag gebe es noch nicht - aber explizit abgestritten werden die Gerüchte nicht: Demnach plane die Ulmer Unternehmensgruppe die Übernahme von Krage in Hannover.

Erst im vergangenen Jahr hatte Noerpel den Mittelständler Lebert aus Kempten mit Standorten in Ravensburg und Kreuzlingen in der Schweiz übernommen und zum 1. Januar 2019 integriert.

Noerpel hat bereits einen eigenen Standort in Hannover mit 12.000 Quadratmeter Lagerfläche und 14.000 Palettenstellplätzen. Neben Hannover und dem Hauptsitz Ulm ist Noerpel außerdem in Elsdorf, Freiburg, Hamburg, Hilden, Heidenheim, Herbrechtingen, München, Kempten, Passau, Ravensburg und Villingen vertreten. Die Spedition Krage hat ihren Sitz in Hannover-Langenhagen. Zudem gibt es eine Krage Spedition in Potsdam sowie Krage & Gerloff Logistik in Schwanebeck.

Beide Unternehmen sind Mitglieder der Stückgutkooperation IDS Logistik, Noerpel ist dort mit sechs Standorten vertreten.