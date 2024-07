Wachstum in Süddeutschland Duvenbeck übernimmt Spedition Haslbeck

Das Logistikunternehmen Duvenbeck hat zum 1. Juli die Spedition Erich Haslbeck mit Sitz in Niederviehbach bei Dingolfing übernommen.

Das 1971 gegründete Familienunternehmen Haslbeck ist auf Werksverkehre für die bayerische Automobilindustrie spezialisiert sowie auf Speditions- und Logistikservices für Fast Moving Goods (FMCG) und die Bauindustrie.

Ergänzung in der Transport- und Kontraktlogistik

Warum nun die Übernahme? Laut Hakan Bicil, CEO von Duvenbeck, ergänzen Serviceumfang und die Standortlage zwischen Landshut und Dingolfing die Aktivitäten von Duvenbeck in der Transport- und Kontraktlogistik ideal.

Näher an der Autoindustrie

Mit der Übernahme sind demnach zwei Vorteile für Duvenbeck verbunden: Einerseits rückt das Unternehmen näher an die bayerische Automobilindustrie heran. Andererseits bietet Haslbeck Zugang zu weiteren Industriebranchen, mit denen Haslbeck in Süddeutschland jetzt mit Duvenbeck einen logistischen Vollservice einschließlich Lager- und Kontraktlogistik anbieten kann.

Flotte wächst

Mit der Übernahme wächst die Flotte von Duvenbeck um 75 Zugmaschinen und 140 Trailer. Diese sind in Bayern und deutschlandweit in Komplett- und Teilladungsverkehren unterwegs. In der Lagerlogistik bietet der neue Standort 1000 Quadratmeter überdachte Fläche und 2000 Quadratmeter Freilagerfläche. Den Plänen des neuen Eigners Duvenbeck zufolge sollen Teile der Logistikhalle anderen Speditionen zur Vermietung angeboten werden.

90 Mitarbeiter wechseln

Etwa 90 Mitarbeitende wechseln unter das Dach von Duvenbeck. Die beiden bisherigen geschäftsführenden Gesellschafter von Haslbeck, Bernhard und Christian Haslbeck, bleiben an Bord und begleiten die Integration in die Duvenbeck Unternehmensgruppe. Mit der Übernahme der Spedition Erich Haslbeck geht Duvenbeck nach eigenen Worten einen weiteren Schritt in der Diversifizierungs- und Wachstumsstrategie. Im Februar dieses Jahres hatte das Logistikunternehmen mit dem Erwerb des niederländischen Transport- und Logistikunternehmens Schotpoort Logistics seine Aktivitäten auf die Benelux-Region ausgeweitet.