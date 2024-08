Wachstum in Osteuropa Andreas Schmid übernimmt Karnool

Die Andreas Schmid Group aus Gersthofen expandiert weiter in Osteuropa. Der tschechische Logistikdienstleister Karnool gehört ab sofort zum Unternehmen. Wie sich der Logistikdienstleister aufstellt.

Die drei Standorte des tschechischen Logistikers Karnool, die sich in Prag, Brno und Ústí nad Labem befinden, zählen ab sofort zum Netz der Andreas Schmid Group mit Sitz in Gersthofen bei Augsburg. Der Gründer und Inhaber von Karnool, Petr Vymer, führt demnach die Geschäfte als Managing Director gemeinsam mit seinem bestehenden Team fort. Beide Unternehmen verbindet nach Angaben der Andreas Schmid Group der Ansatz von maßgeschneiderten, vollumfänglichen Logistikdienstleistungen, die die individuellen Anforderungen des Kunden in den Mittelpunkt stellen.

Karnool hat einen eigenen Fuhrpark

Karnool ist seit zwölf Jahren auf dem tschechischen Markt etabliert und verfügt über zwei Logistikstandorte sowie einen eigenen Fuhrpark. Zu den Dienstleistungen, die Karnool anbietet, zählen Lagerhaltung, Transportmanagement und Supply-Chain-Lösungen. Die Andreas Schmid Group erhalte durch die Übernahme Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk an Logistikinfrastrukturen und Kundenbeziehungen in der Tschechischen Republik und umliegenden Ländern. Die Integration der Firma in die Unternehmensstruktur von Andreas Schmid erfolge schrittweise. Die bestehenden Dienstleistungen und die Kundenbetreuung werden nahtlos fortgeführt.

Andreas Schmid will in Mitteleuropa wachsen

„Die Übernahme von Karnool ist ein bedeutender Schritt in unserer Expansionsstrategie für den mitteleuropäischen Markt“, sagt Alessandro Cacciola, CEO der Andreas Schmid Group. Seit 2020 hat das Familienunternehmen die Kapazitäten im Ausland erweitert. Insgesamt zehn Auslandsstandorte in Tschechien, Ungarn, Rumänien und der Slowakei gehören zur Unternehmensgruppe.

