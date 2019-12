Während alle Lkw-Hersteller Funktionen für das autonome Fahren entwickeln, arbeitet der Zulieferer Wabco auch an der Hofautomatisierung. In Zukunft rangiert der Lkw selbstständig an die Rampe, während der Fahrer Pause macht.

Harry, fahr schon mal den Wagen vor!" – "Nicht nötig Chef, der kommt von allein." Bei dieser Aussage hätte Derrick alias Horst Tappert nicht schlecht gestaunt. Was damals in der 70er-Jahre-Serie undenkbar war, ist heute bereits Realität: Im Parkhaus des Mercedes-Benz-Museums in Stuttgart ist seit dem Sommer dieses Jahres ein System in Betrieb, bei dem Pkw am Eingang abgegeben werden, dann selbstständig zu einem freien Parkplatz fahren, dort einparken und auch allein wieder zum Eingang zurückkommen. In ähnlicher Form wird das in einigen Jahren auch im Nutzfahrzeugbereich funktionieren, und zwar auf dem Betriebshof.

Wabco will Betriebshof fahrerlos machen

Seit Jahren ist die Transportbranche unter Druck – wegen Sicherheitsaspekten, aber auch aus Kostengründen. Denn im Speditionsbetrieb ist der Fahrer für rund ein Drittel der Gesamtbetriebskosten verantwortlich. Da ist es nur konsequent, dass sowohl Hersteller als auch Spediteure mit Nachdruck an Lösungen arbeiten, die jede Fahrt so effizient wie möglich machen – gerne auch ganz ohne Fahrer. Während also alle OEMs an Lösungen für das autonome Fahren auf der Straße arbeiten, hat der Automobilzulieferer Wabco auch den Betriebshof im Visier. Die Idee ist die Umkehrung des autonomen Hub-to-Hub-Verkehrs: Man fährt nicht fahrerlos auf der Autobahn, sondern auf dem Betriebsgelände. Obwohl ein Lkw dort nur vergleichsweise wenig Zeit verbringt, kann ein autonomer Rangierbetrieb lohnend sein: "Wenn Fahrten auf dem Betriebshof nur fünf bis zehn Prozent des Autobahnbetriebs ausmachen, aber die dafür notwendige Automatisierungs-Technologie auch nur fünf bis zehn Prozent der nötigen Hub-to-Hub-Automatisierung kostet, dann ist das genauso wirtschaftlich", erklärt Thomas Dieckmann, Leiter der Vorentwicklung bei Wabco.