Fahrzeuge können nur noch mit den Abgas- und Verbrauchswertangaben nach dem neuen WLTP-Zyklus zugelassen werden. Daraus resultiere die Verpflichtung, so VW, die Werte auch in der Serienproduktion kontinuierlich zu überprüfen. Darum habe man sechs Millionen Euro in das neue Prüfzentrum investiert. In der rund 1.000 Quadratmeter großen Halle herrschen kontinuierlich die vorgeschriebenen 23 Grad, damit die insgesamt 15 Mitarbeiter in zwei Schichten auf den beiden Rollenprüfständen regelkonform Werte ermitteln können. Die ausgestoßenen Partikel werden laut VW in einem speziellen Reinraum auf einer Feinwaage auf 0,001 Milligramm genau gewogen. Die Waage steht auf einer gusseisernen Plattform mit Beton-gefülltem, 500 Kilogramm schweren Fuß. Dazu kommt eine 20 Zentimeter dicke Granitplatte. All das soll Erschütterungen verhindern. Dazu herrscht im Reinraum ein Überdruck von drei Hektopascal, um Fremdpartikel fernzuhalten. Zudem wird das Klima im Raum auf 22 Grad und 45 Prozent Luftfeuchtigkeit eingeregelt.