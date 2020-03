Ein lauter, explosionsartiger Knall, peitschenartig herumschleudernde Teile und reichlich Rauchentwicklung: Selbst den routiniertesten Fahrzeuglenkern versetzt ein überraschender Reifenplatzer in Angst und Schrecken. Das muss nicht sein. Im Gegensatz zum Hinterreifen kündigt sich ein Defekt am Vorderreifen nämlich oft an. Verliert beispielsweise ein Vorderreifen Luft, lässt sich das Fahrzeug zunehmend schwerer lenken. Zieht der Lkw nach rechts, ist der rechte Reifen defekt und umgekehrt. In so einem Fall sollten Sie sofort anhalten und den Reifendruck prüfen.

