Amazon zieht in den Duisport: In einem neuen Verteilzentrum stellen die Mitarbeiter die Sendungen für Kunden aus der Region zusammen.

100 neue Arbeitsplätze in der Logistik bringt nach Angaben des Duisburger Hafens das neue Verteilzentrum von Amazon für den Standort. Der Online-Versandhändler will demnach die Kunden in Duisburg und der Rhein-Ruhr-Region direkt vom Duisburger Hafen aus beliefern und hat dafür 9.300 Quadratmeter Hallenfläche und 1.200 Quadratmeter Büro- und Sozialflächen auf dem Hafengelände im Stadtteil Kaßlerfeld angemietet.

Die Sendungen werden laut dem Hafenbetreiber Duisport von mittelständischen Speditionsunternehmen an die Kunden geliefert. Dabei organisiere Amazon in Eigenregie den kompletten Lieferprozess. Für Amazon sei dabei vor allem die gute Anbindung des Duisburger Hafens an die A3 und A40 wichtig, um den Endverbraucher in der Rhein-Ruhr-Region optimal zu erreichen.

„Wir freuen uns sehr, ein Verteilzentrum in Duisburg zu eröffnen, in dem mehr als 20 Jahre logistische Kompetenz, technologischer Fortschritt und Investitionen in die Transportinfrastruktur stecken. So können wir dem Kunden mehr und schnellere Lieferoptionen bieten“, wird Bernd Gschaider, Direktor von Amazon Logistics in Deutschland, zitiert. „Amazon Logistics unterstützt die lokalen Lieferpartner nicht nur beim Ausbau ihres Geschäfts, sondern stellt ihnen auch die neueste Technik für die Paketzustellung zur Verfügung.“