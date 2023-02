Volvo Trucks Vollelektrischer Betonmischer für Cemex

Der unlängst an die Berliner Dependance des Zementhersteller Cemex ausgelieferte vierachsige Volvo FMX Electric verfügt laut Volvo Trucks über einen vollelektrischen Antriebsstrang mit zwei Motoren, die zusammen eine Leistung von 330 kW bereitstellen. Befeuert wird das Fahrzeug von vier Hochvoltbatterien mit einer Gesamtkapazität von insgesamt 360 kWh, die gleichzeitig den neun Kubikmeter großen und elektrischen Betonmischaufbau des finnischen Herstellers Saraka mit Energie versorgen. Bei dem Fahrzeug mit 4.100 Millimeter Radstand kommt zudem das hauseigene automatisierte I-Shift-Getriebe zum Einsatz.

Koooperation zwischen Cemex und Volvo Trucks

Foto: Volvo Trucks Übergabe des Volvo FMX Electric mit Fahrmischer an Cemex. V.l.r.: Peter Ström - Geschäftsführer Volvo Group Trucks Central Europe, Alexandra Decker - Vorstand Cemex Deutschland, Musli Beqiri - Fahrer von Cemex.

Nach Angaben von Volvo Trucks kann der an Cemex ausgelieferte FMX Electric mit einer zwischen Ladung einen kompletten Arbeitstag im Einsatz bleiben. Einsatzgebiet werde das Cemex Transportbetonwerk in Berlin Spandau sein. Als Gründungsmitglieder der First Mover Coalition – einer Interessensvereinigung von internationalen Unternehmen zur globalen Reduktion von CO2-Emissionen – haben beide Unternehmen bei der Entwicklung des Fahrzeugkonzepts zusammengearbeitet. Ziel der Kooperation sei es den emissionsfreien Transport auch in der Bauindustrie zu realisieren. "Der Bausektor ist einer der Bereiche, in dem wir mit unseren elektrischen Lkw die Emissionen und den Geräuschpegel drastisch senken können. Wir sind froh und stolz, dass der erste Volvo FMX Electric seiner Art hier in Deutschland seine Weltpremiere feiert und eingesetzt wird", so Peter Ström, Geschäftsführer von Volvo Trucks in Deutschland.

Cemex – Globalplayer aus Mexico

Foto: Volvo Trucks Der Volvo FMX Electric ging an die deutsche Dependance von Cemex einem international agierendem Hersteller von Baustoffen.

Cemex ist ein international aufgestellter Hersteller von Baustoffen mit Schwerpunkt auf Frischzement. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in San Pedro Graza Garcia, Mexiko und betreibt nach eigen Angaben zudem 400 Abbaustätten von mineralischen Rohstoffen wie Sand, Kies und Bruchstein. Mit einem Gesamtumsatz von rund 15 Milliarden US-Dollar gehört die Cemex Gruppe zu den Globalplayern der Branche mit Rund 50.000 Beschäftigten weltweit. Die Cemex Deutschland AG betreibt bundesweit mit rund 120 Transportbeton-, Zement- und Kieswerke sowie Steinbrüche.