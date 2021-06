In einem ersten Schritt wird DFDS, Nordeuropas größtes Schifffahrts- und Logistikunternehmen, einen vollelektrischen Lkw betreiben, um Teile in die Volvo-Lkw-Fabrik bei Göteborg zu liefern. Die Initiative betrachtet die Volvo Group als einen wichtigen Schritt für den Aufbau einer Lieferkette ohne fossile Brennstoffe.

„Ich bin stolz, mit DFDS auf diesem Weg zu nachhaltigeren Transporten zusammenzuarbeiten. Die Volvo Group hat sich zum Ziel gesetzt, eine Lieferkette ohne fossile Brennstoffe aufzubauen, und dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg", sagt Roger Alm, President von Volvo Trucks.

Volvo Trucks hat kürzlich den Verkaufsstart von drei weiteren neuen vollelektrischen Nutzfahrzeugen angekündigt. Einer von ihnen ist der Volvo FM Electric, den DFDS als eines der ersten Unternehmen im Güterverkehr einsetzen wird. Ab dem Sommer bringt der Lkw Lieferungen in das Volvo Lkw-Werk in Göteborg, Schweden. Zunächst wird er über eine Gesamtstrecke von 120 Kilometern pro Tag fahren.

„Dieses umfassende Elektroprojekt zeigt, wie ernst es DFDS ist, Teil der Umstellung auf Elektromobilität und ein nachhaltigeres Verkehrsgeschäft zu sein", sagt Niklas Andersson, Executive Vice President & Head der DFDS Logistics Division. „Unser gemeinsames Ziel ist es, voneinander zu lernen und tiefere, nützliche Einblicke zu wichtigen Themen wie Batteriekapazität, Routenplanung, Laden, Erfahrungen der Fahrer und vieles mehr zu gewinnen. Elektrisch zu fahren ist so viel mehr als nur ein Lkw – es ist ein gesamtes System", sagt Alm.

Starke Ladeinfrastruktur

Für die Zukunftssicherung der Investition entschied sich DFDS, in seinem Heimatdepot in Göteborg die leistungsstärkste Ladestation des Marktes mit einer Leistung von 350 kW zu bauen. „Wir stehen am Anfang unserer E-Mobilität und verstehen, dass Ladekapazität wichtig ist. Die Erfahrung mit Volvo wird beim Aufbau eines Gesamtsystems für uns von Wert sein, da wir die Batteriekapazität von Fahrzeugen anhand von Routen und individuellen Aufgaben konkret bewerten können", so Niklas Andersson weiter.

Volvo Trucks verfügt mit dem Verkaufsstart der drei neuen schweren Elektro-Lkw-Modelle – Volvo FH, Volvo FM und Volvo FMX – nun über ein Angebot von sechs mittel- und schweren Elektro-Lkw. „Mit der Einführung dieser neuen vollelektronischen Fahrzeuge mit höheren Ladekapazitäten und leistungsfähigeren Antriebssträngen glauben wir, dass die Zeit reif ist für einen raschen Aufschwung bei der Elektrifizierung des Lastverkehrs", so Alm.

Elektrische Baureihen von Volvo Trucks

Die Produktion der neuen elektrischen Volvo FH-, Volvo FM- und Volvo FMX-Modelle für Europa startet in der zweiten Jahreshälfte 2022. Sie schließen sich dem Volvo FL Electric und Volvo FE Electric für den Stadtverkehr an, die bereits seit 2019 für Europa in Serie produziert werden. In Nordamerika startete der Verkauf des Volvo VNR Electric im Dezember 2020.