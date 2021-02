Das kontinentaleuropäische Doppeldecker-Maß von vier Metern Höhe wird nicht nur in Schweden um mindestens 25 Zentimeter überschritten: Auch Dubai, Hongkong und andere Metropolen lassen zumindest Stadtbusse mit zwei Stockwerken deutlich höher in den Himmel wachsen. Der durch die Fernlinien in Deutschland ausgelösten Boom der Fernliniendoppeldecker (siehe dazu auch die aktuelle lastauto omnibus 1-2/2021 mit einem Vergleich der Linien- und der Reiseversion des Setra S 531 DT) hat das Segment vor der Bedeutungslosigkeit gerettet und neue oder stark überarbeitete Modelle ermöglicht.

Dabei sind die deutschen Hersteller auf ein Standardmaß von 14 Meter gegangen, nur VDL und Van Hool bieten noch zwei variable Längen an. Hier will Volvo ansetzen und lässt seinen 9700 DD gleich in drei Längen von 13 bis 14,80 Meter vom Stapel (dann allerdings mit einem großen Wendekreis von 25 Metern!). Gefertigt wird der Wagen in kundenwunschbasierter Kleinserie beim finnischen Aufbauer Carrus Delta Oy, mit dem Volvo wie auch Scania seit langem zusammenarbeitet. Überhaupt soll Flexibilität nach den Worten des Europa-Vertriebschefs Ulf Magnusson ganz groß geschrieben werden. Die neue Präsidentin von Volvo Buses, Anna Westerburg (46), die Håkan Agnevall am 1. Februar abgelöst hat, gab sich bei der digitalen Vier-Minuten-Premiere aber leider nicht die virtuelle Ehre.