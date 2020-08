Mit Volta Trucks will ein weiteres Start-up schon bald einen eigenen Elektro-Lkw an den Start bringen. Der 16-Tonner soll bereits 2021 in einem Praxistest mit DPD in London erprobt werden.

In Schweden läuft sich ein weiteres Nutzfahrzeug-Start-up mit ambitionierten E-Lkw-Plänen warm: Volta Trucks will den Markt mit einem speziell auf den innerstädtischen Verteilerverkehr zugeschnittenen 16-Tonner revolutionieren. Das Fahrzeug – der Volta Zero – wurde laut der Angaben des Unternehmens mit einer Reichweite von 150 bis 200 Kilometer entwickelt. Der elektrische Antriebsstrang soll hierfür mit einer 160 bis 200 kWh fassenden Batterie ausgestattet werden.

Einige Karosserie- und Interieurteile will Volta Trucks mithilfe von Know-how der europäischen Raumfahrtagentur ESA aus Flachs und Harz fertigen und den E-Lkw damit besonders umweltfreundlich produzieren. Selbstgestecktes Ziel des Start-ups ist es, der nachhaltigste Lkw-Bauer der Welt zu werden. Um auch die Sicherheit zu erhöhen, ist der Volta Zero mit einem niedrig montierten und großzügig verglasten Fahrerhaus ausgestattet, aus dem der mittig sitzende Fahrer eine gute Übersicht über das Geschehen hat. Volta Trucks spricht von einer Sichtweite von 220 Grad – und verspricht gleichzeitig, auch modernste Fahrerassistenzsysteme bereitzustellen.

Erste Praxistests mit Bring and Posten und DPD

Den ersten Prototypen des schnittigen 16-Tonners baut das Start-up laut eigener Angaben aktuell bereits auf, Anfang nächsten Jahres sollen dann die ersten Praxiserprobungen anlaufen. Und das schon mit echten Global Playern: So wird neben dem skandinavischen Paketdienstleister Bring and Posten auch der britische Paketzusteller DPD mit von der Partie sein.

DPD will den Volta Zero in der Ultra-Low-Emission-Zone Londons testen. Dank seines leisen vollelektrischen Antriebs kann der Truck laut der Angaben des schwedischen Start-ups hier auch nachts betrieben werden.