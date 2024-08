A6 Richtung Mannheim voll gesperrt Weinsberger Kreuz ist 3 Tage lang dicht

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest erneuert auf 800 Metern den Asphalt der A6 am Weinsberger Kreuz (Fahrtrichtung Mannheim). Dazu ist die Vollsperrung aller Fahrstreifen an drei Tagen notwendig.

Die Vollsperrung der A6 in Richtung Mannheim beginnt nach Angaben der Autobahn GmbH am Freitag, 23. August 2024, um 20 Uhr und endet am Montag, 26. August 2024, um 5.00 Uhr. Am Freitag, 23. August, wird ab 15 Uhr die Verkehrssicherung errichtet. Hierbei sind Verkehrseinschränkungen möglich. Die Gegenfahrbahn der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg ist von der Baumaßnahme nicht betroffen.

Am Kreuz Weinsberg zuerst auf die A81

Verkehrsteilnehmende, die auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs sind, fahren am Kreuz Weinsberg zuerst auf die A81 in Fahrtrichtung Stuttgart. An der Anschlussstelle Ellhofen kann gedreht und über die Gegenrichtung der A81 wieder zum Kreuz Weinsberg und dort auf die A6 Richtung Mannheim aufgefahren werden. Die von der A81 kommenden Verkehrsteilnehmenden aus Richtung Würzburg sowie Nürnberg, die auf der A6 Richtung Mannheim fahren möchten, werden direkt an der Anschlussstelle Ellhofen umgeleitet.

Optional den Bedarfsumleitungen folgen

Optional können Ortskundige auch den Bedarfsumleitungen folgen. Diese sind: U19 / U24 von der A81 Anschlussstelle Neuenstadt zur A6 Anschlussstelle Neckarsulm. B39: für alle aus dem Weinsberger Tal / über den Schemelsbergtunnel zur A6 Anschlussstelle Neckarsulm. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

Erneuerung auf vier Kilometern

Nach dem Vollsperrungswochenende wird die Fahrbahn der A6 im weiteren Verlauf Richtung Mannheim auf rund vier Kilometern erneuert. Während der ein- bis zweiwöchigen Einrichtung der Verkehrsführung stehen alle Fahrstreifen – drei in Fahrtrichtung Nürnberg und zwei in Fahrtrichtung Mannheim – verengt zur Verfügung. Im Zuge der Maßnahme muss die PWC-Anlage Sulmtal (Nord) in Fahrtrichtung Heilbronn/Mannheim ab dem 16. August 2024 für die gesamte Bauzeit gesperrt werden.

