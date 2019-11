Eine symbolische Schlüsselübergabe durch E-Force One fand im Rahmen des Schweizer Nutzfahrzeugsalons statt. Das Hinterlandlogistik-Netzwerk für Container Contargo will die beiden E-Lkw künftig am Niederrhein für den Containertransport im Nahverkehr einsetzen. Die beiden EF18 SZM von E-Force One sind nach Angaben des Herstellers die ersten vollelektrischen E-Sattelzugmaschinen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 44 Tonnen, die in Deutschland überhaupt zum Einsatz kommen.

„Unser Ziel ist die Dekarbonisierung bis spätestens 2050. Die E-Mobilität ist dabei ein Baustein in unserem ganzheitlichen Ansatz“, sagt Heinrich Kerstgens, Co-Geschäftsführer von Contargo.

„Wir gehen mit unserem Kunden Contargo einen innovativen Weg, den so bisher kein anderer Logistiker beschreitet. Mit den beiden E-Force One ergänzen wir die erste batteriebetriebene Lkw-Flotte in Deutschland. Damit wollen wir gemeinsam mit Contargo nach außen hin signalisieren, dass diese Technologie Zukunft hat“, sagt Sascha Hähnke, Geschäftsführer Rhenus Trucking.

Reichweite von rund 250 Kilometern

Die beiden vollelektrischen Sattelzugmaschinen des Typs EF18 SZM von E-Force One verfügen jeweils über EcoVolta-Batterien mit einer Kapazität von 350 kW/h. Laut E-Force One haben die Fahrzeuge eine Reichweite von rund 250 Kilometern und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 87 km/h. Die Ladeleistung beträgt 44 kW AC und 350 kW DC CCS2. Über Nacht kann die Batterie mit 44 kW in rund acht Stunden vollgeladen werden, mit der Schnellladung braucht es etwa eine Stunde.

„Mit der neuesten Generation des Powerdrives setzt E-Force Maßstäbe. Der neue langsam drehende Zentralmotor und das integrierte 3-Ganggetriebe befriedigen alle Anforderungen und Bedürfnisse im Schwerlasttransport“, so Reto Leutenegger, Vertriebsleiter E-Force One.