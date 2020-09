E-Sports sind mittlerweile den Jungendzimmern lange entwachsen. Stattdessen kämpfen die Digital-Athleten teilweise um enorme Preisgelder. Mit dafür verantwortlich ist selbstredend die bis zur Fotorealität getriebene Entwicklung der Simulationen. Fahrphysik, Optik – alles fast wie in echt. Und dass dies eben nicht nur für Amateure interessant ist, haben jüngst die Truck Racer erkannt. Dank Corona sind die Teams dazu verdammt, ihre Race-Trucks vor allem anzuschauen. Rennaction auf den europäischen Strecken? Fehlanzeige. Darum hat der Veranstalter, die European Truck Racing Association, die ETRC Digital Racing Challenge ins Leben gerufen. Hier kämpfen einige der Fahrer auf speziell angefertigten Simulatoren um virtuelle Siege. Aktuell führt Norbert Kiss das Ranking an. Kunststück, ist der Ungar doch bereits ein hochdekorierter Sim-Racer.

Digitale Crashs kosten nichts als Platzierungen

Deutlich weniger Erfahrung in der digitalen Welt insgesamt bringt Antonio Albacete mit. Sein Team hat ihm dennoch einen Simulator aufgebaut und von England nach Spanien geschippert. Coaching gab es dazu von Albacete junior. Aber schließlich muss ein hauptberuflicher Rennfahrer auch Rennen fahren. Nach allein 400 Trainingsrunden in Misano kann Albacete mit seinen jungen Kollegen auch am Computerlenkrad bestens mithalten. Ähnlich wenig digitale Erfahrung bringt Clemens Hecker mit. Der Deutsche startet 2020 erstmals in der kompletten Europameisterschaft. Zwar schneidet er im ETRC-DRC-Ranking nicht ganz so gut ab, sein Hauptaugenmerk liegt aber eh darauf, die europäischen Strecken abseits der niederländischen Meisterschaft kennenzulernen. Dabei hilft ihm die detailgetreue Simulation enorm. Und dann sind da noch die jungen Wilden: Sascha Lenz, Téo Calvet, Aliyyah Koloc und Adam Lacko. In der Digital Challenge bringen vor allem Sascha Lenz und Téo Calvet das nötige Rüstzeug für die vorderen Plätze mit. Einerseits gehören sie definitiv zur Generation Digital, andererseits haben sie schon reale Rennerfahrungen gesammelt.