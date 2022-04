Gerade im städtischen Bereich treffen oft gleich mehrere Anforderungen aufeinander, die sich zunächst diametral entgegenstehen. Da ist zum einen der Wunsch nach einer möglichst umgehenden Lieferung. Im Bereich des E-Commerce kommt daher aktuell auch der Begriff Q-Commerce auf – wobei das Q schlicht für Quick, also Schnell, steht.

Kühle Lagerhaltung auf kleinstem Raum

Für eine Lagerhaltung im großen Stil fehlt in der Stadt aber schlicht der Platz, muss dieser doch teuer erkauft werden. Kommt nun noch Anforderungen bezüglich Kühlung und spezieller Hygiene hinzu, stößt die Logistik irgendwann an ihre Grenzen. An diesem Punkt setzen der Spezialist für Klima- und Kältelösungen Viessmann Refrigeration Solutions und das Start-up Noyes Technologies an. Die beiden Partner feilen aktuell an einer modularen Nano-Lagermöglichkeit. Im Fokus steht dabei eine Lösung, welche die Lagerung von Produkten, mit komplexen Anforderungen an Hygiene und Temperatur ermöglicht.

Modularer Aufbau für viele Temperaturzonen

Ermöglichen soll dies das Produkt Noyes Storage, eine kompakte und modulare Lagerlösung für kleinere, typischerweise innerstädtische Lagerräume. Ziel ist die Lagerung von verschiedenen Produkten mit unterschiedlichen Anforderungen auf engstem Raum. Hier ist das richtige Kühlsystem entscheidend, muss doch die Kühlkette durchgängig gewährleistet sein. Leicht verderblichen Produkte wie Frischfleisch und Milchprodukte müssen die Logistikmitarbeiter darüber hinaus fortlaufend prüfen, wie es mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum aussieht.Im Blick behalten müssen die Logistiker darüber hinaus auch die Lagertemperaturen, die sie für jede einzelne Einheiten individuell festgelegen können. Auf diese Weise ist die Lagerungsumgebungen für die einzelnen Produktgruppen optimal.

Energieeffizient und flexibel Lebensmittel lagern

„Bisher gibt es keine Lösung auf dem Markt, um verschiedene Produkte mit unterschiedlichen Temperaturanforderungen auf engem Raum energieeffizient und flexibel zu lagern“, erklärt Marco Prüglmeier, Mitgründer und CEO von Noyes. Durch die Partnerschaft mit Viessmann entwickelt wolle Noyes Technologies nun ein zukunftsweisendes System mit messbarem Mehrwert für die Kunden schaffen. „Wir sind stolz darauf, einen Marktführer wie Viessmann an unserer Seite zu haben, um gemeinsam die Logistik der Zukunft zu gestalten“, erklärt der Start-up-Gründer.

Know-how für die urbane Logistik

Für Frank Winters, CEO von Viessmann Refrigeration Solutions, wiederum ist die Expertise von Noyes in der Robotik der Entscheidende Faktor in der Zusammenarbeit: „Dieses Know-how, kombiniert mit dem digitalen, nachhaltigen und integrierten Lösungsangebot von Viessmann, schafft insbesondere für die urbane Logistik ein zukunftsweisendes Angebot.“ Das integrierte Angebot soll voraussichtlich 2023 verfügbar sein und den Grundstein für eine langfristige Partnerschaft beider Unternehmen legen, heißt es seitens Viessmann und Noyes.

Das Start-up Noyes Technologies

Marco Prüglmeier und Aaron Spiegelburg gründeten 2021 das Start-up Noyes Technologies

Dieses ist spezialisiert auf eine vollautomatische und hochflexible robotergestützte Nano-Lagerlösung, die die beiden Noyes Storage getauft haben

Die Lösung richtet sich nach den Erfordernissen einer urbanen Logistik mit schnellen Lieferzeiten sowie einem begrenzten Raum für Lagerhaltung

