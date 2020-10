Alexander Quabach, Geschäftsführer der Vereinigung deutscher Autohöfe, (VEDA) e.V., sieht daher mit großer Sorge in die nahe Zukunft. „Raststätten und Autohöfe sind ebenso vom Lockdown betroffen“, so Quabach. „Wir sind also wieder bei der gleichen Situation wie zu Beginn der Pandemie. Essen gibt es nur to go für die Fahrerkabine. WC und Duschen werden natürlich weiterhin angeboten. Wir prüfen allerdings, ob wir rechtlich dagegen vorgehen können.“ Bei Tank & Rast heißt es, „dass der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz ganz frisch ist und wir daher zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkreten Aussagen zum weiteren Geschehen im Netz von Tank & Rast treffen können. Die Grundversorgung von Reisenden und Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer bleibt aber in jedem Fall gesichert.“ BGL-Vorstandsprecher Dirk Engelhardt will sich „bei der zuständigen Politik dafür einsetzen, dass es immerhin bundeseinheitliche Beschränkungen oder Ausnahmeregelungen gibt und keinen neuen Flickenteppich.“