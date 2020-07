Auf der Linie 11 vom Stadtteil Gievenbeck durch die Innenstadt bis ins Wohngebiet an der Mondstraße verkehren in Münster ab diesem Sommer vier neue Elektro-Gelenkbusse: Die Fahrzeuge vom Typ VDL Citea Electric SLFA-18 verfügen hierzu über Batterien mit einer Kapazität von 288 kWh. Aufgeladen werden diese Energiespeicher über eine Schnellladestation an der Endhaltestelle in Gievenbeck. Mit bis zu 350 kW werden die Akkus dort wieder fit gemacht für die nächste Runde – wohlgemerkt allein mit Ökostrom. So soll jeder Elektrobus im Vergleich zu einem konventionellen Dieselfahrzeug pro Jahr 85 Tonnen CO2 einsparen.

2021 wollen die Stadtwerke in Münster dann zwölf weitere Elektro-Gelenkbusse in Betrieb nehmen. "Bis 2029 stellen wir unsere gesamte Busflotte auf emissionsfreie Antriebe um. Je nach Einsatz- und Linienprofil werden wir dabei auch E-Busse mit Wasserstoff-Brennstoffzelle einsetzen", erklärt Frank Gäfgen, Geschäftsführer Mobilität der Stadtwerke (im Foto in der Mitte; links: Stadtwerke-Geschäftsführer Energie Sebastian Jurczyk, rechts: Oberbürgermeister Markus Lewe).

Die vier Elektro-Gelenkbusse und die zugehörigen Schnelllader haben die Stadtwerke Münster laut eigener Angaben 3,7 Millionen Euro gekostet. Das Verkehrsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen und die Stadt Münster haben hiervon 1,8 Millionen Euro an Fördergeldern geleistet.