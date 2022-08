UPS übernimmt Bomi Group Bei Healthcare Logistics an die Spitze

UPS übernimmt die Bomi Group, einen multinationalen Logistikanbieter für den Bereich Healtcare. Welche Vorteile sich UPS ausrechnet und was der Deal alles in Europa und darüber hinaus beinhaltet.

UPS will die Bomi Group, einen Logistikdienstleisters im Bereich Healthcare, übernehmen. Die Transaktion, die noch unter Vorbehalt der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden steht, würde das Healthcare-Netzwerk von UPS in Europa und Lateinamerika um temperaturkontrollierte Logistikstandorte in 14 Ländern sowie rund 3.000 Mitarbeiter der Bomi Group erweitern.

Ziel: Führender Healthcare-Logistiker

„Als ein führendes globales Logistikunternehmen für das Gesundheitswesen erweitert Bomi unser Dienstleistungsportfolio und beschleunigt unseren Weg, der führende Anbieter komplexer Gesundheitslogistik zu werden“, erklärt Kate Gutmann, EVP und Präsidentin von UPS International, Healthcare and Supply Chain Solutions. Die Übernahme wird die globale Präsenz von UPS Healthcare zudem um mehr als 350 temperaturgeführte Fahrzeuge und rund 391.000 Quadratmeter Lagerfläche erweitern. Hinzu kommen laut UPS kürzeren Versandzeiten sowie eine höhere Flexibilität bei der Produktion. Dadurch erhofft sich das Unternehmen, neue Kunden zu gewinnen.

UPS Healthcare wächst beständig

Die Übernahme von Bomi ist Teil der kontinuierlichen Erweiterung des Netzwerks und der Dienstleistungen von UPS Healthcare, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden – einschließlich Bomi hat UPS Healthcare seine globale Präsenz seit 2020 verdoppelt. So kamen laut dem Logistikdienstleister hochmoderne Logistikeinrichtungen für das Gesundheitswesen in Deutschland und Australien sowie erweiterte Standorte in Ungarn und den Niederlanden hinzu.

Transaktion bis Jahresende abgeschlossen

Die Transaktion ist voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Prüfung und Genehmigung. Der Wert und die Bedingungen der Transaktion werden derzeit nicht bekannt gegeben, heißt es seitens des Logistikers.

