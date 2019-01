Der Unternehmensgruppe Redspher gehört unter anderem der langjährige und etablierte Anbieter von On-Demand-Transporten Flash Europe International.

2016 erreichte die Unternehmensgruppe, damals noch unter „Flash“ firmierend, einen Umsatz von 170 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr wurden 258 Millionen Euro Umsatz erreicht. Gründe dafür sind ein für die Transportbranche wachstumsstarkes Jahr, die Zukäufe von Schwerdtfeger Transport (internationale Premium Logistik im B2B Bereich) und Upela (internationales Freight Management).

Philippe Higelin, CEO von Redspher, erklärt: „Wir sind stolz, dass wir schon in diesem Jahr unser Ziel für 2020 erreicht und damit eine erstaunliche Umsatzentwicklung hinter uns haben.” Redspher betrachtet sich mittlerweile als europäischer und digitaler Konzern und ist europaweit in 19 Ländern vertreten.

Easy2go ab Mitte 2019 in Deutschland

Besonders erfreut zeigt sich Olivier Leroux, der Firmengründer und Geschäftsführer des Last-Mile & Retail-Start-Ups Easy2go über die sehr starke Entwicklung in Frankreich. „Dank des Redspher-Netzwerkes und den Synergien, die in der Gruppe genutzt werden konnten, haben wir es geschafft, innerhalb von weniger als zwei Jahren führend in diesem Segment zu werden“, erklärt Leroux.

Feste Zeitfenster definieren

Mittlerweile bietet das Unternehmen in etwa 50 französischen Städten Last-Mile-Lieferungen für E-Commerce-Sendungen sowie Heim-Lieferung von sperrigen Gegenständen aus Geschäften wie etwa Ikea, Jardiland, Alinea oder Dépôt an. Das Start-up beschäftigt mittlerweile etwa 100 Mitarbeiter, wickelt mehr als eine Million Sendungen monatlich ab und erreichte 2018 einen Umsatz von rund 28 Millionen Euro. Der Kundennutzen steht für das Start-up im Vordergrund. So fokussiert sich das Unternehmen auf Sameday-Lieferungen und bietet den Kunden die Möglichkeit, feste Zeitfenster, etwa zwei Stunden, für die gewünschte Lieferung zu definieren.

GPS-basiertes Tracking

„Die geplante Lieferung, das GPS-basierte Tracking sowie ein einfaches Preismodell sind für unsere Kunden sehr komfortabel. Dies zeigt uns eine Kundenzufriedenheit von über 98 Prozent”, so Leroux. Für 2019 ist die Erweiterung des Services in Deutschland geplant. „Der deutsche Markt ist für die Unternehmensgruppe seit jeher ein umsatzträchtiger und strategisch wichtiger Markt.“

Die Transaktionen von Schwerdtfeger Logistik und EF-Express-Logistik sowie die langjährig positive Entwicklung von Flash Europe Deutschland haben die Position der Unternehmensgruppe in Deutschland nach eigenen Angaben gestärkt. „Wir haben ein landesweites starkes Netzwerk. Easy2go wird daher auch in Deutschland die Synergien der Gruppe intensiv nutzen können“, sagt Erhan Ün, Geschäftsführer Flash Europe Deutschland.