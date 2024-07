Honigernte an 10 Standorten von ID Logistics Bienen als Mitarbeiterinnen in der Logistik

Beim international tätigen Kontraktlogistiker ID Logistics brummt nicht nur das Geschäft – es summt sogar. Der Grund: An 10 Standorten von ID Logistics Germany sind im Zuge der Nachhaltigkeitsbemühungen 60 Bienenvölker angesiedelt. Das macht in Summe rund 3,4 Millionen fleißige Mitarbeiterinnen. Den Umsatz beziehungsweise Gewinn gibt’s dann aber nicht nur in Honig.

Hier sind die Bienen bei ID Logistics zuhause

Bereits in den vergangenen Jahren hat der Logistiker 16 Bienenpopulationen an den beiden High-Tech E-Commerce-Standorten Kaiserslautern und Dortmund sowie dem Non-Food-Logistikzentrum Werl für A.T.U und der Unternehmenszentrale von ID Logistics Deutschland in Griesheim angesiedelt. 2024 kamen nun an 6 weiteren Standorte insgesamt 44 zusätzliche Bienenvölker hinzu. Hierzu zählen die Standorte für Beauty & Kosmetik in Weilbach und Erbach, das New Energy Distributionszentrum für Enpal in Philippsburg, die „Heavy-and-Bulky“-Standorte Salzgitter und Göttingen sowie das High-Tech-Logistikzentrum für den E-Commerce in Kleinostheim.

Nachhaltigkeit langfristig gedacht

„Unser langfristig angelegtes Nachhaltigkeitsprojekt fördert die Artenvielfalt aufgrund ihrer Bestäubungsleistung von vielen Wild- und Nutzpflanzen und unterstützt damit die Vermehrung von Bäumen und Sträuchern, was wiederum zur Bindung von CO₂ beiträgt. Damit ergänzt dieses Projekt unsere vielfältigen Anstrengungen in den Bereichen Energieeinsparung, Recycling und Abfallreduktion sowie Vermeidung von Lkw-Verkehren, wo es möglich ist“, erläutert Robin Otto, CEO von ID Logistics Germany.

ID-Logistics-Mitarbeiter ist Hobby-Imker

Honigbienen fliegen in einem Flugradius von bis zu 10 Kilometer, der in der Regel zwischen 2 und 5 Kilometer in jede Richtung vom Bienenstock beträgt, besonders wenn ausreichend Nahrung vorhanden ist und sammeln Pollen. „Daraus lässt sich großzügig eine Fläche von 22 Quadratkilometern berechnen, die von einem einzigen Honigbienenvolk besucht und bestäubt wird. Unsere 60 Bienenvölker bestäuben seit Mai 2024 gemeinsam eine Fläche von etwa 1.250 Quadratkilometern. Das entspricht etwa der Hälfte der Fläche des Saarlands“, berichtet Sebastian Kissel, Director Technics and Automation bei ID Logistics Germany. Er ist selbst leidenschaftlicher Imker und verantwortet das deutschlandweite Projekt mit seinem umfangreichen Fachwissen und seiner Erfahrung seit dem Start.

Blühwiesen-Projekt in Dortmund realisiert

Im Zuge dessen hat ID Logistics ein erstes Blühwiesen-Projekt in Dortmund umgesetzt. In Zusammenarbeit mit einer lokalen Einrichtung für beeinträchtigte Menschen, der Werkstatt „Über den Teichen“, wurde auf dem Grundstück des ID-Logistics-Standorts auf der Westfalenhütte eine 750 Quadratmeter große Wildblumenwiese angelegt.

