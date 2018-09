Ebenso wurde die Infrastruktur ausgebaut: Zwei neue Krananlagen stehen nun bereit, so dass Contargo jetzt in Neuss fünf Kranbrücken für den Container-Umschlag einsetzen kann – zwei davon am Standort Tilsiter Straße. Damit zwei Ganzzüge gleichzeitig abgefertigt werden können, wurde die Gleislänge auf 1.400 m erhöht. Darüber hinaus wurden ein neues Verwaltungs- und ein neues Abfertigungsgebäude gebaut sowie 17 Lkw-Vorstauplätze sowie 106 Pkw-Parkplätze. Die Umschlagkapazität am Terminal konnte so auf 200.000 Container verdoppelt werden.

Umschlagpunkt am Niederrhein

Diese Ausbaumaßnahmen waren die Voraussetzung dafür, dass Neuss künftig als ein Hub der Contargo-Gruppe für die Seehäfen Rotterdam und Antwerpen genutzt werden kann. Denn aufgrund der langen Wartezeiten für Binnenschiffe in beiden Häfen fährt Contargo seit einiger Zeit nur noch größere Seehafenterminals an, um so den Umlauf der Binnenschiffe zu beschleunigen. Deshalb werden zukünftig Container von anderen Contargo-Standorten in Neuss konsolidiert.

Optimierte Lkw-Abfertigung

Neuss zählt damit nach Angaben von Contargo nicht nur zu den größten Terminals innerhalb der Contargo-Gruppe, sondern auch zu den modernsten. Sowohl die zusätzlichen Lkw-Verkehrsflächen als auch die optimierten Prozesse beim Ein- und Auschecken sollen zur Entlastung der Straßen im Hafen beitragen. OCR-Gates, Drive-By-Kiosk oder Selbst-Check-In im Gatehouse in Verbindung mit einer von Contargo entwickelten Software sollen die Durchlaufzeit der Lkw im Terminal halbieren.

30 Millionen vom Bund

Der Bund beteiligte sich mit rund 30 Millionen an den Ausbaukosten. Dies entspricht einer Förderqupte von 78,7 Prozent. Dazu Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium: „Die Fördermittel vom Bund sind hier gut angelegt. Die Unternehmen in der Region erhalten mit dem neuen Terminal eine wirtschaftliche Umschlaganlage. Der Kombinierte Verkehr trägt zur Reduktion von Lkw-Fahrten und Emissionen bei.“ Contargo Neuss prognostiziert eine Verlagerung von 1.688.773 Ladeeinheiten über einen Zeitraum von 20 Jahren.

Contargo

Mit einem Jahrestransportvolumen von 2,2 Mio. TEU gehört Contargo zu den großen Container-Logistik-Netzwerken in Europa. Contargo integriert den Containerverkehr zwischen den Westhäfen, den deutschen Nordseehäfen und dem europäischen Hinterland. Das Unternehmen verfügt in Deutschland, Frankreich und der Schweiz über 24 Containerterminals. An sieben weiteren Standorten in Deutschland, den Niederlanden und Belgien ist Contargo mit Büros vertreten. Zudem betreibt das Unternehmen eigene Schiffs- und Bahnlinien. Die 996 Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2017 einen Jahresumsatz von 471 Millionen Euro.