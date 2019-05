Die Unternehmensgruppe Hergarten aus Neuss hat in Neuhausen auf den Fildern einen weiteren Standort im Südwesten in Betrieb genommen.

Das neue Umschlagslager für die Verteilung von Stahlsammelgut ist nur rund 40 Fahrminuten vom unternehmenseigenen Standort Kornwestheim bei Stuttgart entfernt und soll nach Unternehmensangaben zu einer noch schnelleren und kosteneffizienteren Auftragsabwicklung beitragen.

Trennung von Lager/Umschlag und Anarbeitung

„Aktuell generieren wir etwa 20 Prozent unseres Umsatzes mit unserem Anarbeitungsservice. Immer mehr Kunden greifen auf dieses Angebot zurück. Deshalb wollen wir im Stuttgarter Raum mit einer klaren Trennung der Lager- und Umschlagsware von den Anarbeitungsbetrieben für noch reibungslosere Prozesse und höhere Kapazitäten sorgen“, sagt Geschäftsführer Marcel Hergarten.

In Neuhausen konzentriert sich die Stahlspedition ab sofort auf den Umschlag des Sammelguts, das von den Zentrallagern in Düsseldorf an zahlreiche Kunden im Stuttgarter Raum verteilt werden soll. Der Standort verfügt über drei Hallenschiffe mit einer Gesamtfläche von 2.600 Quadratmetern und zwei Kranbahnanlagen mit einer Nutzlast von bis zu acht Tonnen, über die die Stahlgüter auch per Magnet entladen werden, was den Prozess zusätzlich beschleunigt. An dem Standort arbeiten zehn Mitarbeiter für Hergarten.

Nach Unternehmensangaben soll der 2016 eröffnete Standort Kornwestheim zum reinen Anarbeitungszentrum für den Stahlhandel werden – über Zweidrittel der Gesamtfläche von 3.300 Quadratmetern fallen demnach bereits jetzt auf den Sägenpark. Zukünftig sollen weitere kundenspezifische Sägeanlagen installiert und der Bereich der Kommissionierung ausgebaut werden. Die Erweiterungsmaßnahmen sind für das zweite Halbjahr 2019 geplant.