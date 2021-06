Nach Angaben des Logistikdienstleisters aus Herrenberg hatte man sich für die kurzfristige Impfkampagne kurzerhand für den Umbau eines Mercedes-Benz Actros GigaSpace zum vollausgestattetem Impfmobil mit Arztraum, Küche, Bad, Kühlraum und notwendiger IT-Infrastruktur entschlossen. Parallel dazu wurden Termine vergeben, die Priorisierung der Standorte und somit die Reiseroute geplant. Nach dem Start des Impfmobils am 16. Juni wurden bereits in den ersten eineinhalb Wochen mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an verschiedenen Standorten der LGI sowie des Tochterunternehmens ITG geimpft.

Maßgeschneiderte Lösunge für innerbetriebliche Impfung

„Wir sind stolz darauf, innerhalb kurzer Zeit eine maßgeschneiderte Lösung für unsere betrieblichen Impfungen gefunden zu haben. Unser Know-How als end-to-end Logistikdienstleister hat uns sicherlich dabei geholfen, dieses Health Care Mobil so schnell zu bauen und nach den Vorgaben des Gesundheitsministeriums auszustatten”, sagt Bernd Schwenger, CEO der LGI Logistics Group International.

Den Erstaufschlag machte das Impfmobil demnach am Hauptsitz der ITG in Schwaig, wo in Kombination mit einer in den Betriebsräumen installierten Impfstation in zwei Arbeitstagen 175 Mitarbeitende zum ersten Mal geimpft werden. Anschließend fuhr das Health Care Mobil nach Nordrhein-Westfalen, um die Impfungen an den Standorten der LGI in Hünxe, Oberhausen sowie Herten fortzusetzen.

Impfangebot an Mitarbeiter von Fremdfirmen

Die Impfungen werden nach Unternehmensangaben in Abhängigkeit der Verfügbarkeit von Impfstoffen sukzessive auch an weiteren Unternehmensstandorten der LGI und ITG fortgesetzt. Mitarbeiter von Fremdfirmen können das Impfangebot ebenfalls nutzen.

Health Care Mobil weiter im Einsatz bleiben und andere Aufgaben in der betriebsmedizinischen Versorgung der LGI und ITG Standorte wahrnehmen. Die Ausstattung mit einem speziellen Arztraum erlaubt demnach einen autarken und mobilen Einsatz.