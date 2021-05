Zufriedene Mitarbeiter sind motivierter und leistungsfähiger. Staus, Wartezeiten oder Parkplatzsuche sind zwar anstrengend, doch zufriedene Mitarbeiter können mit Stress besser umgehen. Um herauszufinden, wie zufrieden Deutschlands Berufskraftfahrer wirklich sind, befragten die Experten von Jobmatch.me bundesweit mehr als 600 Lkw-Fahrer. Bewertet wurden die Antworten auf einer Index-Skala von “sehr zufrieden” (100) bis “sehr unzufrieden” (0). Hintergrund: Lkw-Fahrer ab einem angegebenen Zufriedenheitswert von 50 gelten als eher zufrieden, Werte unter 50 zeigen, dass sie eher unzufrieden mit ihrem Job sind.

In Meck-Pomm leben die zufriedensten Fahrer

Ganz im Norden Deutschlands fühlen sich Lkw-Fahrer am wohlsten: Mecklenburg-Vorpommern liegt mit einem Wert von 59 mit Abstand auf Platz eins. Hier spielt vermutlich auch das gezahlte Gehalt eine Rolle: Bundesweit liegt hier das angebotene Gehaltsniveau mit 2.742 Euro (brutto) im Schnitt am höchsten. Auf dem zweiten Platz liegt Bayern mit einem Index von 55. An dritter Stelle steht Bremen mit aktuell 51. Ob das etwas mit dem Gehaltsanstieg der letzten Monate zu tun hat? Im Vergleich vom ersten Quartal 2020 und dem ersten Quartal 2021 sind die Löhne hier durchschnittlich um 282 Euro (brutto) im Monat gestiegen. Hier lesen Sie mehr zum aktuellen Gehaltsniveau bei Lkw-Fahrern.

In diesen Regionen sind Lkw-Fahrer besonders unzufrieden

Tatsache ist, dass Fahrer in den meisten Bundesländern eher unzufrieden sind. Am schlechtesten schneidet das Saarland ab, dort zeigt die Umfrage einen Zufriedenheitswert von lediglich 25. Gleichzeitig verweist eine Datenanalyse von Jobmatch.me darauf, dass Fahrer im Saarland besonders hart von der Corona-Krise betroffen sind. Im Vergleich vom ersten Quartal 2020 zum ersten Quartal 2021 sind die Löhne von Berufskraftfahrern im Saarland um durchschnittlich 200 Euro (brutto) gesunken. Damit ist das Saarland das Bundesland mit den größten Lohneinbußen. Ebenfalls unzufrieden geben sich die Lkw-Fahrer in Brandenburg und Sachsen mit einem Index von 34,1 und 34,9. Platz drei Hessen mit einem Index von 39. Hier stellten die Experten im letzten Jahr nur einen sehr geringen Gehaltsanstieg von 30 Euro brutto im Monat fest. Welche Auswirkungen die Corona-Krise bislang auf das Gehaltsgefüge der Lkw-Fahrer hatte, lesen Sie hier.

Welche Rolle spielt die Höhe des Gehalts?

Die Zufriedenheit von Lkw-Fahrern steht in Zusammenhang mit dem Gehaltsniveau. Nur, wer sich angemessen entlohnt fühlt, ist auch zufrieden. Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer Faktoren, die sich positiv auf die Leistungsfähigkeit und Motivation von Mitarbeitern auswirken. Welche das sind, hat das Jobportal bei einer bundesweiten Befragung unter 13.400 Berufskraftfahrern herausgefiltert. Den ganzen Artikel lesen hier.