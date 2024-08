Umfrage unter Logistikern Lagerbetrieb sollte optimiert werden

Bei einer Umfrage unter 200 deutschen Lieferkettenexperten gaben 77 Prozent der Logistikprofis an, dass das umgeschlagene Warenvolumen in ihren Lagern in den vergangenen 12 Monaten gestiegen oder sogar stark angestiegen sei. Dies habe jedoch bei vielen Unternehmen zu Kapazitäts- und Lieferengpässen sowie Abwicklungsproblemen geführt. Ein Grund für diese Überlastungsphänomene könnten Mängel in der IT-Infrastruktur sein, so die Studie des Cloud-Anbieters und des Marktforschungsunternehmens, die auch in 9 weiteren Ländern durchgeführt wurde.

98 Prozent der in Deutschland befragten Experten gaben an, bei IT-Infrastruktur und -Prozessen ihrer Lagerhäuser Modernisierungsbedarf zu erkennen. 32 Prozent würde die eigene IT-Infrastruktur am liebsten vollständig modernisieren. Bei den Technologien, die dabei helfen sollen, liegen KI und Robotik weit vorne. Generative KI wird nach Angaben von Manhattan Associates von 79 Prozent, Robotik von 69 Prozent der Befragten als positiver Faktor für ihre zukünftige Arbeit angesehen.

Viele Baustellen

Rund die Hälfte der befragten Unternehmen in Deutschland sehen allgemein Verbesserungspotenzial in ihrem Lagerbetrieb. Zu den Herausforderungen, die die Experten beschäftigen, gehören der Fachkräftemangel, die Mitarbeiterbindung und ein hoher Transformationsdruck bei Nachhaltigkeit und Digitalisierung.

Für die Studie von Manhattan Associates wurden durch das B2B-Marktforschungsunternehmen Vanson Bourne im Frühjahr 2024 in 10 Ländern insgesamt 2.000 Lieferkettenexperten befragt. Studienteilnehmer waren sowohl leitende als auch operative Mitarbeitende aus den Bereichen Fertigung und Produktion, Logistik, Pharma, Einzelhandel, Automotive und Konsumgüter.