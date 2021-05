Liquiditätsrisiken wegen Forderungsausfällen? Diese Gefahr sehen Logistikunternehmen derzeit nicht. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Bundesverbands Spedition und Logistik (DSLV) bei seinen Mitgliedsbetrieben. In der andauernden Coronakrise hat sich das Days Sales Outstanding (DSO), also die Anzahl der Tage, die vom Zeitpunkt der Rechnungsstellung bis zum Zahlungseingang vergehen, für die Logistikbranche aus Kreditorensicht demnach nicht verändert.

78 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, dass sie heute zwischen 28 und 40 Tage auf ihr Geld warten. Die Forderungslaufzeiten sind damit in etwa auf Vorkrisenniveau. Tendenziell etwas längere Laufzeiten sind in der See- und Luftfracht festzustellen – krisenunabhängig. DSO von 60 bis zu 90 Tagen, wie von Kreditversicherern publiziert, sind hingegen eher Ausnahmen und beziehen sich überwiegend auf ausländische Logistikkunden. Als negative Spitzenreiter werden in diesem Zusammenhang Seefrachtkunden aus Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten genannt.