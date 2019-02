An der Spitze von Opel Deutschland kündigt sich ein Personalwechsel an. Ulrich Selzer folgt auf Jürgen Keller.

Zum 1. April nimmt Ulrich Selzer laut Unternehmensangaben als Deutschland-Chef die Geschicke von Opel in die Hand. Der 54-jährige ist demnach aktuell noch als Sales Director Deutschland bei Volkswagen tätig. Selzer arbeitet laut Opel bereits seit mehr als 15 Jahren in leitenden Vertriebspositionen in der Automobilindustrie. Neben dem Volkswagenkonzern war Selzer bei Toyota und BMW tätig. Opel ist aber durchaus keine Unbekannte in Selzers Lebenslauf. So habe er bereits 1993 als Produktmanager für die Marke die Baureihen Corsa und Tigra verantwortet.

Selzer folgt auf Jürgen Keller, der das Unternehmen nach mehr als 26 Jahren auf eigenen Wunsch verlasse.