Überlandbusse sind meist keine echten Hingucker auf den Straßen Europas, dazu kommen sie zu unscheinbar und brav daher – Ausnahmen ausgenommen. Ihre Designer haben sie eher mal schnell vor der Frühstückspause gezeichnet, oft harren sie jahrelang geduldig der technischen Erneuerung. Oder man stückelt sie kurzerhand aus einem vorhandenen Hinterwagen eines konventionellen Hochbodenbusses mit 860er-Bodenhöhe und einem ausgelaufenen Niederflurwagen zusammen, und fertig ist der förderfähige Low-Entry-Bus. Wir bewegen uns hier also klar im Bereich "Brot und Butter" oder auch "fleißiges Bienchen" und weniger in der Abteilung "Glanz und Gloria", in der sich gern die Reisebusse tummeln.

Nur wenig Überlandbusse mit alternativen Antrieben

Auch spannende alternative Antriebe, wie sie zunehmend den Stadtbus auszeichnen, wollen sich nur zäh in diesem Segment verbreiten, insbesondere bei den deutschen Herstellern. Haben die ihre Hausaufgaben zu spät in den Fokus genommen? Überlandtaugliche Elektroversionen gibt es bisher nur von den Marktführern VDL und Solaris (ab Herbst 2020), Vollhybride mit kurzem elektrischen Fahranteil bietet nur Irizar – samt ungewöhnlich dynamischem Design. Erdgas – das sich aufgrund seines Preises und der Reichweite besonders für das Segment anbietet – hat nur Iveco für den Crossway in petto. Ein echter Exot, der vor zwei Jahren beinahe unbemerkt auf den Markt kam, ist dazu der Scania Interlink LD, den es als einziges Modell mit flüssigem Erdgas (LNG) gibt, das bereits bei Lkw und Kreuzfahrtschiffen für Furore sorgt. Noch sind diese Alternativen aber die absoluten Ausnahmen im Segment, sicher auch, weil es extrem preissensibel ist. Dass dies aber zu kurz gedacht ist, wird sich sehr wahrscheinlich schnell zeigen in den nächsten Jahren.