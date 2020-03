Der Bushersteller Setra hat 23 neue S 415 LE business in Low-Entry-Bauweise an die Klaiber Bus GmbH & Co. KG ausgeliefert. Der Fuhrpark des 1937 gegründeten Familienunternehmens aus dem schwäbischen Spaichingen wächst damit auf insgesamt 44 Setra-Fahrzeuge an.

Die neuen Busse werden im Auftrag des Landkreises Tuttlingen in der Stadt und dem angrenzenden Land eingesetzt und sollen die Passagiere unter anderem aus den Gemeinden zu den Haltestellen-Knotenpunkten der Gäubahn bringen. Die S 415 LE business Überlandbusse sind dafür mit 45 Sitzplätzen, einer Klapprampe und zusätzlichem Stauraum für Gepäck im Innenraum ausgestattet. Das Bordrechner-System mit Ticket-Drucker erlaubt den Low-Entry-Bussen laut Setra außerdem, sich sowohl mit der Leitstelle als auch untereinander zu vernetzen. So könne der Fahrer über Änderungen in den Fahrplänen und Verspätungen auf dem Laufenden gehalten werden.