TST wächst am Duisburger Hafen Mehr Platz für zwei Kosmetik-Kunden

Der Kontraktlogistiker TST bezieht am Duisburger Hafen eine Bestandsimmobilie. Von dort aus bedient der Dienstleister zwei Bestandskunden aus dem Kosmetikbereich, mit denen er weiter wachsen will.

Der neue TST-Standort liegt im Stadtteil Ruhrort an der Schnittstelle von Rhein und Ruhr. Das Objekt verfügt über eine Hallenfläche von rund 15.000 Quadratmetern. Hinzu kommen etwa 1.600 Quadratmeter für Büros und Sozialräume. Für die Be- und Entladung von Lkw ist das Logistikzentrum im Duisburger Hafen mit 20 Toren ausgestattet.

TST profitiert von trimodaler Anbindung

Durch seine trimodale Anbindung habe sich der Standort in den vergangenen Jahren zu einem führenden Hinterland-Hub für den gesamten Kontinent entwickelt, heißt es seitens des Vermieters Garbe Industrial Real Estate. Die an TST vermietete Logistikimmobilie befindet sich in unmittelbarer Nähe zu zwei Container-Terminals. Die Autobahn 40 ist nur wenige hundert Meter entfernt. Sie verbindet den Standort in westlicher Richtung mit der niederländischen Grenze sowie in östlicher Richtung mit den Ruhrgebietsstädten Mülheim, Essen, Bochum und Dortmund.

Green-Lease-Vertrag mit Garbe abgeschlossen

Garbe Industrial Real Estate und TST haben einen sogenannte Green Lease geschlossen. Der auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Mietvertrag sieht unter anderem vor, dass zur Gewinnung regenerativer Energie auf dem Dach der Bestandsimmobilie nachträglich eine leistungsfähige Photovoltaikanlage installiert werden soll.

