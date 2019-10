Die Saison neigt sich dem Ende zu. Bevor es in die Winterpause geht, steigt im Rostocker IGA-Park aber noch ein dreitägiges Truck-Festival. Es ist das erste seiner Art in der Hansestadt.

Organisator Winfried "Winni" Wiener stellt an der Ostsee ein klassisches Festival auf die Beine, mit Westernmarkt, Countrymusik, Feuerwerk und gut 200 Trucks, von denen der schönste prämiert wird. Erfahrung hat Wiener bereits mit dem Festival in Putbus gesammelt, jetzt legt er auf dem Festland nach. Beginn ist am Freitag, 18. Oktober, um 14.00 Uhr, Ausklang am Sonntag ab 15.30 Uhr. Am Samstagabend wird unter anderem Country-Urgestein Tom Astor auftreten. Das volle Programm findet sich auf der Festival-Webseite.

Auch der Wohltätigkeitsgedanke kommt nicht zu kurz: Wie Wiener berichtet, werden Spenden für Fernfahrersohn Silas Janßen gesammelt, der seit sechs Jahren gegen den Krebs kämpft. Auch eine Überraschung für den tapferen Jungen sei geplant.