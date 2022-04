Sven Walter wiederholt das berühmte Kennedy-Zitat nicht wörtlich. Und klar, er berlinert natürlich, wenn er zu Protokoll gibt, ein Urberliner zu sein und über eine große Portion Lokalpatriotismus zu verfügen. Was auch erklärt, warum der Hauptstadt-Bär auf Sven Walters Renntruck zu sehen ist. Als Team nennen sich die Berliner Don’t Touch Racing, was ausgerechnet im Truck Race mindestens ironisch ist. Der Sport gehört ja eher auf die Liste mit den Vollkontakt-Kategorien.

Sven Walter Logistik fokussiert sich auf Lebensmitteltransporte, Sonderfahrten und Spezialverkehre

Walter hat auch beruflich mit Lastwagen zu tun. Sein Werdegang: "Ich habe beim Bund den Führerschein gemacht und bin danach in die Selbstständigkeit geschlittert." Auch so können Karrieren beginnen, in diesem Fall offiziell am 1. August 2004. Eine mit mäßigem Ehrgeiz betriebene Verlegenheitslösung war das ganz sicher nicht. Sonst wäre die Sven Walter Logistik wohl kaum zu einem erfolgreichen Betrieb mit derzeit rund 160 Mitarbeitern und 90 ziehenden Einheiten sowie zwei Niederlassungen in Erfurt und Landsberg geworden. Das Transport- und Logistikunternehmen hat sich auf regionale und nationale Lebensmitteltransporte, Sonderfahrten und Spezialverkehre fokussiert.