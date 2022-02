So viel Geld wie noch nie steht in diesem Jahr voraussichtlich für Verkehrsinvestitionen zur Verfügung. Doch der Finanzbedarf ist viel höher - daher fordert das Deutsche Verkehrsforum ein Umdenken.

Der Verkehrssektor darf sich über einen beispiellosen Geldregen freuen: Nie fielen die Investitionen in die Landverkehrsträger höher aus als voraussichtlich 2022. Betrachtet man die Planung der alten Bundesregierung, steht die Investitionslinie für Bundesfernstraßen, -schienenwege, -wasserstraßen sowie den Kombinierten Verkehr Schiene–Straße an der Schwelle zur Marke von 20 Milliarden Euro. Die veranschlagten 19,2 Milliarden Euro bedeuten ein Plus von 1,7 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr und annähernd eine Verdopplung innerhalb von nur sieben Jahren.

Also alles eitel Sonnenschein? Nein, denn wie Dagobert im Geld schwimmen kann der neue Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing (FDP) nicht. Das Deutsche Verkehrsforum (DVF) weist im Gespräch mit der Fachzeitschrift trans aktuell darauf hin, dass nicht nur der Bedarf steigt – was die maroden Brücken sowohl im Straßen- als auch im Schienennetz zeigen –, sondern auch die explodierenden Bau- und Materialpreise den Spielraum schmälern. „Hinzu kommt, dass sich die Kurve in der mittelfristigen Finanzplanung wieder nach unten bewegt“, erläutert DVF-Geschäftsführer Dr. Florian Eck. Für 2023 bis 2025 sind 18,3 beziehungsweise 18,4 Milliarden Euro geplant – ein deutlicher Abfall gegenüber 2022.