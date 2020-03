Obwohl der Daimler-Konzern den Großteil seiner Produktion und die Arbeit in ausgewählten Verwaltungsbereichen in Europa für zunächst zwei Wochen unterbricht, sollen die Werkstätten für Lkw und Busse weiter geöffnet bleiben. Die Kunden sollen so – wo immer möglich – auch in dieser Phase mit Ersatzteilen versorgt werden und Instandhaltungsleistungen in Anspruch nehmen können. Vorbehaltlich der jeweiligen gesetzlichen und behördlichen Auflagen verfolgt Daimler laut eigener Angaben "das klare Ziel, das Servicenetz in Europa mit bis zu 3.000 Stützpunkten flächendeckend aufrechtzuerhalten." Entsprechende Pläne für die eigenen Betriebe und Partnerwerkstätten würden aktuell erarbeitet.

"Die Kolleginnen und Kollegen in unseren Servicebetrieben leisten einen wesentlichen Beitrag, dass unsere Gesellschaft den gegenwärtigen Ausnahmezustand möglichst gut meistern kann, und wir danken diesen Helden des Alltags deshalb von ganzem Herzen", erklärte Martin Daum, Vorstandsvorsitzender der Daimler Truck AG.