Multimodale Logistik am Oberrhein: Das neue Lauterbourg Rhine Terminal bietet eine zusätzliche Umschlagkapazität von 80.000 TEU.

Im Juni 2021 geht in Lauterburg am französischen Oberrhein ein trimodales Terminal an den operativen Start. Damit erhält die Region zwischen Straßburg und Karlsruhe eine zusätzliche Umschlagkapazität von 80.000 TEU jährlich für den Aufbau von multimodalen Logistikketten. Zusätzlich sind dort auch Schwergutverladungen möglich.

Vom Portalkran bis zum Reach Stacker

Die Anlage verfügt wasserseitig über einen Portalkran mit einer Leistung von bis zu 29 Containern pro Stunde. Für die Bahnabfertigung stehen zwei Halbzuggleise mit je 400 Metern bereit. Zwei Reach Stacker übernehmen die Be- und Entladung der Lkw. Die Betreibergesellschaft Lauterbourg Rhine Terminal (LRT) setzt sich aus vier französischen bziehungsweise deutschen Akteuren zusammen. Dies sind Paris Terminal, Compagnie Fluviale de Transport, Port Autonome de Strasbourg und Haeger & Schmidt Logistics. Das Terminal wird in die bestehenden Liniendienste von Haeger & Schmidt Logistics per Binnenschiff und Bahn zwischen den Oberrhein-Häfen und den Westhäfen eingebunden.