Als großes Unternehmensfamilientreffen bei Scania in Schweden feierte Traton den zweiten Innovationstag in der noch jungen Geschichte der Nutzfahrzeuggruppe. CEO Andreas Renschler spielte in seiner Auftaktrede dazu gezielt die populäre Umweltkarte aus: Bis 2025 wolle man über eine Milliarde Euro in die Elektromobilität investieren. Schon heute hat sich Traton laut eigenen Angaben mehr als 1.000 Patente in diesem Bereich sichern können. MAN, Scania und die brasilianische Tochter Volkswagen Truck & Bus sollen den Weg weg vom Verbrenner hin zum E-Antrieb gehen.

Mit dem neuen 13-Liter-Reihensechszylinder hat Scania bei Diesel die Hosen an

Wie sich Renschler die Hackordnung innerhalb der Gruppe vorstellt, wird nicht zuletzt über die Definition der Zuständigkeiten sichtbar. Scania als High-End-Hersteller sei die führende Marke, wenn es um nachhaltigen Transport geht. In puncto E-Antrieb beschränken sich die Scania-Ansätze allerdings freilich noch auf Mittelklasse-Trucks mit vollelektrischen und Hybridantrieben, wobei Letztere dem Käufer mehr Freiheiten in Bezug auf die Reichweite sichern. Die CNG- oder gar LNG-Fahrzeuge der Marke spielen zumindest in Deutschland noch keine marktrelevante Rolle. Beim Diesel ist innerhalb der Firmengruppe ebenfalls klar: Hier hat Scania mit dem neuen 13-Liter-Reihensechszylinder die Hosen an. Auch der V8 wird weiterleben, während MAN sich um die leichteren Motoren kümmern soll. MAN, so umschrieb Renschler die dem Münchner Traditionsunternehmen zugedachte Zukunft, sei der verlässliche Partner, der mit seinem vollen Baureihenangebot das Arbeitsleben seiner Kunden erleichtern helfen soll. Das klingt verdächtig nach dem Verzicht auf innovative Entwicklungen, für die MAN noch vor nicht allzu langer Zeit gut war.