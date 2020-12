Ende Mai diesen Jahres haben Webfleet Solutions und Geotab, die beiden Anbieter von Lösungen für vernetzten Transport, Mobilität und Telematik, ein gemeinsames Projekt gestartet, das „Commercial Mobility Recovery Dashboard“. In dem Dashboard werden Daten von mehr als drei Millionen vernetzten Fahrzeugen auf der ganzen Welt analysiert. Das Dashboard zeigt die Auswirkungen von Covid-19 auf die Nutzfahrzeugaktivitäten.

Im Schnitt über Vorkrisenniveau

Nach Auswertungen im Juli liefern auch die neuesten Zahlen interessante Erkenntnisse: Der sogenannte "Lockdown Light" zeigte keine signifikante Veränderung zwischen Oktober und November auf die Transportaktivitäten in Deutschland.Im November lagen die Aktivitäten auf deutschen Straßen im Mittel demnach sogar leicht über dem Vorkrisenniveau.

Entwicklung in Deutschland und Europa

Im Frühjahr unterschieden sich die Zahlen in den europäischen Ländern teils erheblich. In Deutschland fielen die Einbrüche dabei geringer aus als in den Nachbarländern. Im jetzigen Herbst lässt sich dieser Effekt nicht mehr so ausgeprägt beobachten. Italien, das im Frühjahr einen drastischen Rückgang erlebte, erreicht nun Werte auf dem Niveau von Deutschland. Im November konnte in Frankreich mit 90 Prozent das Vorkrisenniveau zwar nicht erreicht werden, allerdings fällt der Rückgang des Transportaufkommens im gleichen Monat geringer aus. Ähnlich verhält es sich in Großbritannien. Das Land hatte im Frühjahr ebenfalls einen drastischen Einbruch erlebt, kommt im November aber immerhin wieder auf 85 Prozent. Wie sich der aktuelle harte Lockdown auswirken wird, bleibt jedoch abzuwarten.