Die Messe München startet ab Dezember 2020 in den USA die dreitägige transport logistic Americas.

Die transport logistic Americas soll sich zu einer internationalen Plattform für Verlader, Logistikdienstleister und logistikaffine Serviceanbieter entwickeln. Erstmals soll die Messe vom 10. bis 12. November 2020 in Miami stattfinden. Ausstelleranmeldungen sind ab sofort möglich.

Die transport logistic Americas wird von der Messe München organisiert und mit dem air cargo forum Miami verbunden, das in Kooperation mit der Tiaca (The International Air Cargo Association) veranstaltet wird. 5.000 Quadratmeter sind für die Ausstellung von Verladern, Logistikdienstleistern und logistikaffinen Serviceanbietern reserviert. Auch ein Konferenzprogramm soll es geben.

Multinationale Handelsbeziehungen

„Der europäische Logistikmarkt unterscheidet sich von der Logistikindustrie in Nord-und Südamerika. Für effiziente Handelsbeziehungen braucht es deshalb eine Plattform in Amerika, auf der sich alle Akteure der Supply Chain treffen können“, erklärt Gerhard Gerritzen, Mitglied der Geschäftsführung der Messe München. Miami kann demnach eine hohe Dichte an Verladern und Logistikdienstleistern vorweisen.

Direkt am Drehkreuz für Nord- und Südamerika

Der Messestandort liegt direkt am Drehkreuz für Nord- und Südamerika. Nach Frachtaufkommen zählt der Flughafen in Miami weltweit zu den Top 20. Der Seehafen rangiert in den USA auf Platz 11.

Seitens der Aussteller adressiert die Messe München internationale Logistikdienstleister sowie lokale Anbieter für intermodale Services, die im Vor-, Haupt- und Nachlauf von See-und Luftverkehren aktiv sind.

Fachbesucher aus der verladenden Industrie, Handel und Logistik sollen ein breites Angebot vorfinden, das alle operativen und strategischen Fragestellungen in multimodalen Supply Chains zwischen Europa und den beiden Amerikas vom Sender bis zum Empfänger abdeckt.

Förderung für deutsche Aussteller

Für Aussteller mit Sitz in Deutschland fördert das Bundeswirtschaftsministerium über den DSLV (Bundesverband Spedition und Logistik) einen Länderpavillon für Deutschland. „Wir freuen uns sehr, dass wir in Kooperation mit der Messe München im ersten Anlauf die begehrte Förderung bekommen haben und von Anfang an einen Länderpavillon anbieten können. Das spricht für das Angebot und ist ein toller Erfolg“, betont DSLV-Hauptgeschäftsführer Frank Huster.