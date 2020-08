Diese Woche hat Transoflex den Grundstein für ein neues Sortierzentrum im hessischen Driedorf gelegt, das im Frühjahr 2021 in Betrieb gehen soll. Mit einer Gesamtinvestition von rund 13 Millionen Euro entsteht dort ein Umschlagzentrum, in dem Pakete und Paletten in zwei verschiedenen Temperaturzonen behandelt werden. Somit werden an dem neuen Standort bisher getrennte Standorte für den Transport von Kühlarzneimitteln (2 bis 8 Grad) im Netz von Transoflex ThermoMed und von Medikamenten im Raumtemperaturbereich (15 bis 25 Grad) im Netz von Transoflex Express vereint.

Synergien schaffen

„Der neue Standort wird die Leistungsfähigkeit unserer Netzwerke weiter erhöhen und neue Synergien zwischen beiden Netzen schaffen“, sagt Transoflex-Chef Wolfgang P. Albeck. „Wir haben den Standort ausgewählt, weil er für unsere beiden Netzwerke ideal liegt“. In nur neun Minuten erreichen die Fahrer die Süd-Nord-Verbindung A45.

Dafür werden in der Halle, in der Sendungen bei einer Temperatur zwischen 15 und 25 Grad sortiert und umgeschlagen werden, separate Kühlzellen für den Umschlag bei 2 bis 8 Grad eingebaut. Nach Transoflex-Angaben wird das Umschlagzentrum von oben betrachtet aussehen wie ein großes Y, denn diese Form senke den Flächenbedarf und optimiere die Abwicklung. Im Vergleich zum klassischen Viereck können so mehr Be- und Entladetore eingebaut werden - bei nur rund 5.000 Quadratmetern Hallenfläche wird es insgesamt 81 Be- und Entladetore geben. Zudem werden nach Unternehmensangaben in der Halle die Sortierwege gekürzt und somit Zeit gespart.