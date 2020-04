Effiziente Rampenprozesse - wie's geht, zeigt ein kostenloses trans aktuell-Webinar am 5. Mai. Melden Sie sich jetzt an!

Reibungslose Prozesse an den Schnittstellen sind in der Lieferkette außerordentlich wichtig – in der jetzigen Zeit einer globalen Pandemie ganz besonders, da es auch darum geht, unnötige Kontakte etwa zwischen Fahrer und Rampenpersonal zu vermeiden.

Best Practice von Dienstleister und Verlader

Ein Webinar von trans aktuell am 5. Mai zeigt anhand von Best Practice-Beispielen, wie das Handling an den Rampen den aktuellen Erfordernissen gerecht wird und wie die Prozesse insgesamt optimiert werden können. Moderiert wird das Webinar von trans aktuell-Chefredakteur Matthias Rathmann.

Praxiswissen steht bei dem Webinar an erster Stelle: Dr. Michael Bargl, Geschäftsführer der Stückgutkooperation IDS Logistik, sowie Andreas Diez von der gleichnamigen Spedition aus Dettingen/Teck schildern dabei die Situation aus Sicht der Speditionen und Logistikdienstleister, Eckhard Bergmann, Geschäftsbereichsleiter Supply Chain der Papier Union, kann aus Verladersicht zu einem ausgewogenen Austausch von Ideen und Lösungen beitragen.

RampenGuide schafft Transparenz

Thorsten Gutmann, Leiter BDI des ETM Verlags, stellt zudem den RampenGuide des ETM Verlags vor – einem Tool, das die Transparenz an den Be- und Entladestellen verbessert.

Hier geht's zur Anmeldung für das Webinar am 5. Mai 2020 um 14.00 Uhr