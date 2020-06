Was ist in puncto Digitalisierung wichtig, was sind gute Beispiele für eine gelungene Umsetzung? Antworten liefert ein trans aktuell-Webinar am 1. Juli zum Thema „Digitalisierung und Lean Management in der Logistik“.

Der Abschied vom Papier dauert noch an – dennoch ist die Digitalisierung inzwischen auch in der Transport- und Logistikbranche angekommen. Die Vernetzung von Menschen, Dingen und Prozessen auf digitaler Ebene ist Alltag in den Unternehmen, allerdings in ganz unterschiedlicher Ausprägung. Auch die Anforderungen von Kunden könnten nicht unterschiedlicher sein.

Was ist in puncto Digitalisierung wichtig, was sind gute Beispiele für eine gelungene Umsetzung? Welche Herausforderungen bringt die digitale Transformation noch mit sich, was sollten Unternehmen bei Digitalisierung etwa ihrer Prozesse vermeiden?

Diese und mehr Fragen will trans aktuell beantworten – mit einem kostenlosen Webinar am 1. Juli zum Thema „Digitalisierung und Lean Management in der Logistik“. Das Webinar greift dem gleichnamigen Symposium vor, das zusammen mit der Elsen-Unternehmensgruppe in Koblenz geplant war und das aufgrund der Corona-Krise auf den 25. November 2020 verschoben wurde. Anmeldung hier.

Die Referenten:

Thomas Klein

CEO, Geschäftsführender Gesellschafter und Sprecher der Geschäftsführung, Elsen Holding, Koblenz:

ELSEN goes Digital - von der Entstehung zur Umsetzung.

Prof. Jörg Lux

Professor für Logistik und Operations Management, Hochschule Koblenz, Koblenz:

Zukunftsherausforderungen in der Logistik weltweit und Lösungsoptionen am Standort Deutschland.

Thomas Anderer

Geschäftsführer efeuCampus Bruchsal Innovationszentrum, Bruchsal:

„Pferde essen keinen Gurkensalat“ und Digitalisierung ist zu kurz gedacht.

Das kostenlose Webinar am Mittwoch, 1. Juli, startet um 15 Uhr – schalten Sie sich dazu!