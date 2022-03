Nach pandemiebedingter Pause finden in der Rema-Tip-Top-Academy in Poing bei München wieder Präsenzschulungen für Anwender statt.

Ebenso wird das Angebot durch Online-Schulungen erweitert. Reifenreparatur erfordert gut ausgebildete Fachkräfte. Neben Ausbildung und Erfahrung spielt besonders die fachkundige Auswahl und Verarbeitung der Reparaturprodukte eine wichtige Rolle. Die Rema Tip Top Academy bietet interessierten Kunden dafür ein Schulungsprogramm rund um die Reifenreparatur an. Das Angebot reicht von Standardschulungen über Spezialtrainings, die individuell auf die Bedürfnisse von Anwendern und Kunden zugeschnitten werden können, bis hin zu Maschineneinweisungen. Das Schulungsprogramm ist ein Mix aus Theorie und Praxis.

Ein- bis viertägige Präsenzkurse

Von Experten für Experten – das Angebot der Rema-Tip-Top-Academy umfasst ein- bis viertägige Präsenzkurse rund um die Reparatur von Pkw-, Lkw-, AS-, EM- und OTR-Reifen mit Rema-Tip-Top-Reparatursystemen. „Unser Ziel ist es, unsere Kunden entsprechend unserer Reparaturanleitungen und -empfehlungen zu schulen und die optimale Verwendung und Anwendung unserer Produkte zu vermitteln,“ erläutert Ludwig Ketzer, Head of Global Product Management Automotive bei Rema Tip Top. Schulungen bietet das Unternehmen bereits seit den 1970er Jahren an. Seit 2019 finden diese in den modern und großzügig ausgestatteten Räumlichkeiten der Rema Tip Top Academy in Poing bei München statt.

„Die Nachfrage nach professionellen Schulungen im Bereich Reifenreparatur ist groß. Deshalb freuen wir uns darauf, unsere Kunden mit unserem Angebot ab sofort wieder zu unterstützen,” betont Matthias Ziller, Produktmanager und Leitung der Rema Tip Top Academy Automotive. Während der Pandemie werden die Trainings vor Ort für kleinere Gruppen von bis zu fünf Teilnehmern angeboten und finden unter Einhaltung entsprechender Hygienekonzepte statt.

Zudem stehen ab sofort verschiedene Online-Schulungsangebote zur Verfügung. Alle Schulungen werden nach Bedarf in deutscher oder englischer Sprache durchgeführt. Interessierte Anwender von Rema-Tip-Top-Reparatursystemen können sich ab sofort auf der Internetseite der Rema Tip Top Academy unter academy.rema-tiptop.de informieren und sich per E-Mail an rematiptop-academy@tiptop.de für Schulungen anmelden.