Der Trailerhersteller Kögel stellt sich auf das beste Jahr seiner Firmengeschichte ein. „Die Zuwächse von Januar bis März liegen bei fast 140 Prozent“, erklärte Geschäftsführer Thomas Heckel bei einer virtuellen Konferenz vor der Fachpresse am Mittwoch. In absoluten Zahlen sind das fast 7.000 Fahrzeuge. Ein Rückgang der Nachfrage zeichne sich nicht ab. Heckel rechnet damit, dass Kögel im laufenden Jahr 19.500 Trailer absetzen wird, das wäre mehr als im bisherigen Top-Jahr 2018.

Investitionen im Stammwerk Burtenbach

Gebremst werden könne das Unternehmen nur durch den aktuellen Mangel an Zulieferprodukten. Die gesamte Fahrzeugbranche leide unter Engpässen an Halbleitern, sagte er. Heckel kündigte an, im laufenden Jahr umfangreiche Investitionen zu tätigen. Von den Investitionen in Millionenhöhe solle der Standort Burtenbach profitieren. Dort ist der Ausbau der SKD-Fertigung beziehungsweise des Versandzentrums geplant, wo Trailer-Bausätze für Märkte in ganz Europa hergestellt und verpackt werden, sowie die Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungsgebäudes.

