Tour der Legenden 2024 Die einzelnen Etappen der Tour

Nach zwei Jahren Abstinenz, treffen sich die Teilnehmer der 20. Deutschlandfahrt für historische Nutzfahrzeuge am Samstag 31.8.2024 beim Autohaus Paul Witteler in Brilon im schönen Sauerland.

In Brilon war eine der Legenden zuhause. Hans Witteler fuhr viele Jahre bei den Deutschlandfahrten mit und war ein Ur-Gestein der Szene. Das letzte Mal machte die Deutschlandfahrt in Brilon im Jahre 2010 Halt. Somit handelt es sich dieses Jahr um ein Heimspiel bei Freunden.

Am Samstag, 31.8.2024, werden die etwas mehr als 80 historischen LKW bis zur Mittagszeit in Brilon eintreffen. Ein großes Wiedersehen nach der Frankreich Tour 2022. Die Teilnehmer bekommen ihre Startnummern und Unterlagen, und es wird ein gemütliches Beisammensein geben im Autohaus Paul Witteler.

Für alle interessierten Oldtimerfans liegen die Programmhefte zur 20. Deutschlandfahrt kostenlos aus, und die Fahrer stehen parat für Fragen zu den alten Lastwagen.

Sonntag, 01.09.2024

Auf zur 1. Etappe nach Fladungen in der Rhön. In kleinen Gruppen mit 2-3 Fahrzeugen werden sich die Oldtimer gemütlich auf den Weg nach Fladungen machen. Dort werden die ersten Fahrezuge ab 14:00 Uhr eintreffen. Nachdem die Fahrzeuge geparkt sind, werden die Teilnehmer umsteigen in die historische Eisenbahn, die mit Dampf angetrieben, ihre Runden in der Rhön dreht. Die LKW Oldtimer können währenddessen beim Norma Parkplatz in Fladungen besichtigt werden. Programmhefte liegen an allen Standorten aus.

Hier die Route:

Brilon - Fladungen

Montag, 02.09.2024

Auf zur 2. Etappe von Fladungen nach Kirchberg an der Jagst. Hier stehen wir bei Stegmaier Nutzfahrzeuge, An der Autobahn 8 in Kirchberg an der Jagst. Auch bei der Firma Stegmaier war die Tour 2010, damals noch in Crailsheim, zu Gast.

Hier die Route:

Fladungen - Kirchberg an der Jagst

Dienstag, 03.09.2024

Am Dienstag geht es auf die 3. Etappe. Es geht zur Spedition Hubert Hörndl in Forstinning bei München. Dort stehen wir auf dem Speditionsgelände der Firma Hörndl.

Hier die Route:

Kirchberg an der Jagst - Forstinning

Mittwoch, 04.09.2024

Weiter geht es dann von Forstinning zur Palfinger World nach Lengau. Dort werden wir einen Aufenthalt von knapp 3 Stunden bei der Firma Palfinger haben, bevor wir dann nach Ainring weiterfahren, wo wir übernachten werden - neben dem Freibad.

Hier die Route:

Forstinning - Ainring

Donnerstag, 05.09.2024

Von Ainring geht es dann ganz gemütlich nach Wörgl zu Berger Truckservice. Vor 12 Jahren, bei der Freundschaftstour, waren wir schon einmal in Wörgl bei Berger Truckservice. Es ist mit die kürzeste Etappe auf unser diesjährigen Tour, vorbei an Ellmau auf der Bundesstraße 21 und 178. Hier heißt es noch einmal die wunderschöne Landschaft genießen. Bei Berger Truckservice werden wir frühestens ab 15:00 Uhr eintreffen.

Hier die Route:

Ainring - Wörgl

Freitag, 06.09.2024

Am Freitag geht es dann auf die letzte Etappe von Wörgl nach Dachau zu MAN. Wir werden auf dem Karlsbader Festplatz unweit vom Bus und Truck Forum von MAN stehen.

Hier die Route:

Wörgl - Dachau

Am Samstag 7.9.2024 geht es dann nach dem Frühstück nach Hause, bzw. ein Großteil der Tour-Teilnehmer wird sich auf den Weg nach Wörnitz machen. Dort findet von Samstag 7.9. bis Sonntag 8.9.2024 das legendäre Nutzfahrzeug-Oldtimer-Treffen statt.

Auch auf dieser Tour werden wir wieder viele Bilder machen für den LKW Oldtimer Jahreskalender 2025

