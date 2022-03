Für die Verantwortlichen beim Nutzfahrzeughersteller Traton ist klar, wohin die Reise im Güterverkehr geht: „Die Zukunft des Transports ist elektrisch“, betonte Vorstandschef Christian Levin vor Journalisten am Mittwoch. Es gebe kein Segment, das nicht elektrifiziert werden könne, sagte er und führte Beispiele aller Konzernmarken auf.

Das buchstäblich stärkste Beispiel ist eine Scania-Elektro-Zugmaschine, basierend auf dem Typ 25 P, die für den Chemiekonzern Wibax mit bis zu 64 Tonnen Gesamtgewicht in Nordschweden unterwegs ist. Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) in Südamerika habe sich erfolgreich die letzte Meile mit dem eDelivery erschlossen. Der US-Tochter Navistar lägen mehr als 20 Aufträge für Elektro-Verteiler-Lkw der neuen Baureihe eMV und mehr als 100 für elektrifizierte Schulbusse der CE-Serie der Tochterfirma IC Bus vor. MAN wiederum rüste das Hauptwerk München für eine elektrische Zukunft um. Der eTGM wird bereits in Kleinserie hergestellt, kürzlich gewährte MAN in Nürnberg einen Ausblick auf eine 6x2-Zugmaschine, die 2024 auf den Markt kommen soll. „Das Herz von MAN wird elektrisch schlagen“, kündigte Levin an.

Traton steckt eine Milliarde mehr in die E-Mobilität

Um bei der Elektrifizierung noch schneller voranzukommen, stockt Traton seine Investitionen in den nächsten Jahren massiv auf. Bis zum Jahr 2026 sollen 2,6 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung der E-Mobilität fließen. Das ist eine Milliarde mehr als bisher in dem Zeitraum geplant war. Im Fernverkehr solle bereits 2030 jeder zweite von Traton abgesetzte Lkw ein batterieelektrisches Fahrzeug (BEV) sein, im Verteilerverkehr strebt das Unternehmen eine BEV-Quote von 80 Prozent an. Da ein erfolgreicher Einsatz der Stromer von der Verfügbarkeit der entsprechenden Ladeinfrastruktur abhängt, hatte Traton mit den Wettbewerbern Volvo Group und Daimler Truck voriges Jahr den Startschuss für den gemeinsamen Aufbau von mindestens 1.700 Ökostrom-Ladepunkten in Europa gegeben. Dafür machen die drei Partner mehr als 500 Millionen Euro locker. Trotz der klaren Präferenz für den E-Lkw hat für Traton-Chef Levin auch der Wasserstoff-Lkw seine Berechtigung, allerdings nur in speziellen Nischen.

Lesen Sie auch

Mit 64 Tonnen durch Nordschweden Scania E-Lkw im Härtetest

Dass es bei der Elektrifizierung bei Traton vorangeht, zeigen die Absatz- und Orderzahlen: Insgesamt 1.076 elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge hat das Unternehmen voriges Jahr weltweit verkauft, für weitere 1.717 liegen Aufträge vor. Der Löwenanteil entfällt dabei auf den MAN-Transporter eTGE (826 verkaufte und 1.047 bestellte Einheiten). An zweiter Stelle kommen die Busse (153 abgesetzte und 363 bestellte Fahrzeuge). Bei den Trucks (97 verkaufte und 307 bestellte Lkw) hat Scania die Nase vorn (42 beziehungsweise 171 Einheiten), gefolgt von VWCO (35 und 110 Einheiten) und MAN (18 und 4 Einheiten). Schlusslicht ist Navistar (2 beziehungsweise 22 Einheiten).

Doch auch beim konventionellen Antrieb sind die Potenziale für Traton nicht ausgeschöpft – wie die neue Motorengeneration zeigt, die zunächst im Scania Einzug hielt. Traton stellt Betreibern eine Spritersparnis von acht Prozent im Fernverkehr in Aussicht. In den nächsten Jahren soll der Weltmotor dann auch bei Navistar (2023), MAN (2024) und VWCO (2028) verbaut werden, bei MAN wird derzeit die Produktion in Nürnberg entsprechend fit gemacht, ebenso bei Navistar in Huntsville. Als besondere Bestätigung sieht Traton-CEO Levin den Scania-Sieg im renommierten 1.000 Punkte-Tests des ETM Verlags an – dort kam das neue Antriebsaggregat erstmals medienwirksam zum Einsatz.

US-Tochter Navistar mit neuem Werk in San Antonio

Große Pläne mit seinen Marken hat Traton auch über den Antriebsstrang hinaus: Die US-Tochter Navistar nahm eine neue Produktionsstätte in San Antonio in Betrieb. Der Aufbau des Werks in Texas hat mehr als 250 Millionen US-Dollar (etwa 226 Millionen Euro) gekostet, dort steht dem Unternehmen eine Fläche von etwa einer Million Quadratmeter zur Verfügung. Auch den asiatischen Markt haben die Traton-Verantwortlichen im Blick: In Rugao, etwa 150 Kilometer nordwestlich von Schanghai, soll im zweiten Quartal dieses Jahres ein neues Scania-Werk in Betrieb gehen. Laut Traton-CEO Christian Levin handelt es sich um das erste komplett eigenständige Lkw-Werk eines westlichen Herstellers im Reich der Mitte. Die Erwartungen sind hoch – ist China mit 1,4 Millionen abgesetzten Trucks im Jahr 2021 doch der weltgrößte Lkw-Markt.

Bei MAN wurden viele Dinge schon angepackt: Um die Profitabilität zu erhöhen, hat der Hersteller in Deutschland 3.500 Stellen gekappt und eine umfangreiche Restrukturierung auf den Weg gebracht. Damit einher ging unter anderem der Verkauf des österreichischen Werks in Steyr an den Investor WSA. Insgesamt schlugen die Kosten zur Restrukturierung des Fahrzeugbauers 2021 mit 696 Millionen Euro zu Buche. Die Effekte daraus sind laut Traton immens – erwartet die Holding doch Einspareffekte von bis zu 1,7 Milliarden Euro.

Lesen Sie auch

Start 2024 - Serie ab 2025 MAN bringt schweren E-Lkw

Neben den 696 Millionen Euro durch die Restrukturierung bei MAN wurden die Traton-Zahlen für 2021 auch durch 510 Millionen Euro belastet, die bei Scania infolge der Kartellstrafe durch die EU anfielen. Daher weist Traton für 2021 ein bereinigtes operatives Ergebnis aus, in dem diese Posten nicht berücksichtigt sind. Es belief sich auf 1,6 Milliarden Euro, im Vorjahr lag der Wert bei 135 Millionen Euro. Der Umsatz der Traton-Gruppe kletterte um mehr als ein Drittel auf 30,6 Milliarden Euro. Traton-Chef Levin zeigte sich angesichts der weltweiten Belastungen durch die schwierige Versorgungslage mit Halbleitern mit den Ergebnissen sehr zufrieden. „Wir starten mit sehr gut gefüllten Auftragsbüchern ins Jahr 2022“, sagte Finanzchefin Annette Danielski. Sie erwartet eine bereinigte operative Rendite von fünf bis sieben Prozent. Die Prognose sei aber schwierig – und hänge vom weiteren Verlauf des Kriegs in der Ukraine und den Auswirkungen auf die Lieferketten ab.

Scania ist die profitabelste Traton-Marke

Bezogen auf die einzelnen Marken, setzte MAN voriges Jahr die meisten Fahrzeuge ab, während Scania bei der Profitabilität die Nase vorn hatte. Insgesamt setzte Traton 271.608 Fahrzeuge ab, ein Plus von 43 Prozent gegenüber dem eher schwachen Vorjahr. Der Auftragsbestand schnellte um zwei Drittel auf 359.975 Einheiten in die Höhe. Wann die Fahrzeuge ausgeliefert werden können, lasse sich aufgrund des breiten Portfolios nicht pauschal sagen, erläuterte Traton gegenüber eurotransport.de. „Aufgrund der vollen Auftragsbücher kommt es tatsächlich zu längeren Lieferzeiten als wir es von Nicht-Krisenjahren kennen.“

MAN verkaufte voriges Jahr 93.668 Fahrzeuge, zugrunde liegt ein Plus von 15 Prozent. Der Umsatz kletterte um 13 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro. Die harten Sparmaßnahmen führten zu einem Turnaround, sodass MAN wieder mit einem positiven Ergebnis von 249 Millionen Euro abschließen konnte. Auf Scania entfielen 90.366 veräußerte Lkw, was einem Zuwachs um ein Viertel entspricht. Der Umsatz stieg um 21 Prozent auf 13,9 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 76 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Die Rendite bei Scania ist als einzige der Marken im Traton-Konzern mit 10,1 zweistellig. VWCO schloss das Jahr 2021 mit 57.405 verkauften Fahrzeugen ab, eine Steigerung von 55 Prozent. Der Umsatz schnellte um 71 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro nach oben, das Ergebnis war wie bei MAN wieder positiv und belief sich auf 171 Millionen Euro. Die jüngste Marke des Konzerns, Navistar, die den Einstieg in den wichtigen US-Markt markierte und seit 1. Juli 2021 voll bei Traton integriert ist, steht im zweiten Halbjahr 2021 für einen Absatz von 30.305 Fahrzeugen, einen Umsatz von 3,6 Milliarden Euro und ein Ergebnis von 41 Millionen Euro.

Vor Beginn des eigentlichen Pressegesprächs drückte auch Traton-CEO Levin den vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine sein Mitgefühl aus. In St. Petersburg beschäftigt Traton in seinem CKD-Werk rund 70 Mitarbeiter. Bereits am 7. März verkündeten die Marken MAN und Scania, Produktion und Verkauf von Fahrzeugen in Russland bis auf weiteres ruhen zu lassen. Konkret vom Krieg beeinträchtigt ist der MAN-Standort München. Die Produktion ist unterbrochen, weil Kabelbäume aus der Ukraine fehlen. „Die Dauer lässt sich nicht abschätzen, allerdings arbeiten wir intensiv an Alternativszenarien für die fehlenden Kabelstränge“, teilt Traton gegenüber eurotransport.de mit.