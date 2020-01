Der Traffic Index 2019 des Kartenspezialisten TomTom zeigt, dass trotz verschiedener Maßnahmen, um eine Mobilitätswende einzuleiten, die Verkehrsbelastung in deutschen Städten weiter zunimmt. In Summe hat das Unternehmen 416 Städte weltweit, davon 26 in Deutschland unter die Lupe genommen. Wobei die Ergebnisse für die einzelnen Kommunen kein einheitliches Bild ergeben.

Zunahme der Verkehrsbelastung

Insgesamt stellt TomTom aber eine Zunahme der Verkehrsbelastung in Deutschland fest. Dies gehe unter anderem einher mit einer wachsenden Zahl an Einwohnern in den Ballungszentren – etwa in Berlin. Zudem sind immer mehr Fahrzeuge zugelassen und entsprechend auf den Straßen unterwegs. Die Zahl der zugelassenen Pkw stieg bundesweit im Jahr 2019 erneut an, auf 47.095.784 – das sind über eine halbe Million mehr Fahrzeuge, die auf deutschen Straßen unterwegs sind, als im Jahr 2018.

Hamburg bleibt trauriger Spitzenreiter

Foto: TomTom/Statista TomTom Traffic Index 2019

Spitzenreiter im aktuellen Deutschland-Ranking ist Hamburg, gefolgt von Berlin, Wiesbaden, München und Nürnberg. Im Weiteren folgen Stuttgart, Bonn, Kassel, Bremen sowie Frankfurt am Main, die die Top 10 der Städte mit dem größten Zeitverlust auf deutschen Straßen 2019 komplettieren.

In 18 der 26 untersuchten deutschen Städte ist das Stau-Niveau um mindestens einen Prozentpunkt angestiegen. Nur bei drei Städten (Kiel, Ruhrgebiet West, Mönchengladbach) konnte ein minimaler Rückgang des Stau-Niveaus festgestellt werden. Die Stadt Kassel ist in diesem Jahr neu hinzugekommen und hat daher noch keine Vergleichswerte.