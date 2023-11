TISS Ltd TankSafe startet Jetzt auch Vertrieb in Deutschland

TISS Ltd TankSafe

TISS Ltd TankSafe® ist Vorreiter, wenn es um Kraftstoffsicherungs- und Sicherheitslösungen in der Transportbranche geht. Das britische Unternehmen wurde von Ryan Wholey im Jahr 2001 gegründet und ist seit diesem Jahr auch in Deutschland vertreten.

TankSafe® versteht die Herausforderungen, mit denen Flottenbetreiber tagtäglich konfrontiert werden, da sie es selbst erlebt haben. Statistiken zeigen, dass der Verlust von Kraftstoff durch Abzapfen, Abschöpfen oder Verschütten zehn Prozent der gesamten Kraftstoffrechnung ausmachen kann. Dies kann den Unterschied zwischen einem rentablen Geschäft und einem Verlustgeschäft ausmachen.

Diesel-Diebstahl nimmt weltweit zu

Ryan Wholey, CEO TankSafe®, sagt im Gespräch: „Dieseldiebstahl kommt in jedem Land vor. Was sich ändert, ist die Häufigkeit des Diebstahls, die Anzahl der Fahrer, die stehlen, und die gestohlene Menge. Wir wissen, dass die Sicherheit von Kraftstoffen für Fuhrparkbetreiber ein wichtiges Thema ist – so ist TankSafe® entstanden. Wir hatten es satt, dass Diebe ihr Unwesen treiben und die gute Arbeit von Flotten auf der ganzen Welt gefährden.“

Fred van Putten ist neuer TankSafe®-Botschafter

Foto: TankSafe Schutz vor illegaler Dieselabschöpfung: Mit der Tank-sicherung TankSafe® können Unternehmen ihre Kraftstoffkosten besser im Blick behalten.

In Deutschland startete der Vertrieb für den Tankschutz Anfang dieses Jahres, als das Unternehmen Fred van Putten als neuen TankSafe®-Botschafter für Europa vorstellte. Fred van Putten verfügt über jahrzehntelange Branchenerfahrung als ehemaliger Vertriebs- und Marketing-Vorstand von DAF Trucks N.V. und später von MAN Truck & Bus SE sowie als Berater in der Automobilindustrie, der viele OEM-Vorstände zu Vertriebs- und Produktionsstrategien berät.

TankSafe® arbeitet seit Jahren mit Fred van Putten zusammen. Er teilt die Leidenschaft für das Verhindern von Kraftstoffdiebstahl und -verschüttung. Denn dies verbessere das Leben aller in der Lkw-Branche Tätigen und erhöhe die Sicherheit auf den Straßen. „Ich fühle mich geehrt, TankSafe® als Botschafter für Europa zu unterstützen“, sagt Fred van Putten. „Ich habe mich aus erster Hand vom Wert ihrer Produkte überzeugt und freue mich darauf, dazu beizutragen, ihre globale Reichweite und ihren Einfluss in der Branche zu vergrößern.“

Patentierte Vorrichtungen zum Siphonschutz

Foto: TankSafe Die patentierte Siphonschutzvorrichtung verhindert ein unerlaubtes Abzapfen des Kraftstoffes.

Die patentierten TankSafe®-Produkte sind äußerst wirksam, kosteneffizient und einfach zu installieren. TankSafe® ‚Optimum‘, der Bestseller im Sortiment, bietet 100-prozentigen Schutz vor dem Auslaufen von Kraftstoff, dem Absaugen und dem Abschöpfen von Flüssigkeiten. TankSafe®‚Optimum‘, wird für schwere und extraschwere Lkw empfohlen, die mehr als 4.000 Liter pro Monat und Tankgrößen von mehr als 200 Liter füllen. Weitere Produkte finden Sie auf www.tanksafe.de.

TankSafe® wird in Großbritannien und Indien nach strengen ISO-Normen hergestellt. TankSafe® hat bisher über 1,8 Millionen Kraftstoffsicherheitslösungen in über 60 Ländern verkauft. „Immer mehr Hersteller bauen TankSafe® in ihre Produktionslinien ein“, sagte Matthew Rose, Direktor von TankSafe®. „Freds Wissen und Erfahrung werden dazu beitragen, diese Revolution weltweit zu verbreiten und sicherzustellen, dass mehr OEMs und Flotten Zugang zu der einzig wahren Lösung für ihre Kraftstoffverluste haben.“

Kaufmann Spedition mit TankSafe® ausgerüstet

Foto: Kaufmann Spedition Einbau in weitere Fahrzeuge geplant: Die Kaufmann Spedition GmbH ist von der leichten Installation von TankSafe® und der problemlosen Anwendung beim Tanken überzeugt.

Die Kaufmann Spedition GmbH mit Hauptsitz in Wunstorf bei Hannover, die eine Flottengröße von circa 30 Lkw hat und hauptsächlich Langstrecke im Gütertransport fährt, hat sich dieses Jahr mit TankSafe® Optimum ausgestattet. Bereits in sechs Fahrzeugen sind diese installiert, und die Kaufmann Spedition GmbH wird zeitnah TankSafe® Optimum auch in die anderen Lkw einbauen.

Carsten Kaufmann, Geschäftsführer der Kaufmann Spedition GmbH, sagt: „Meine Fahrer sind viel auf der Autobahn A2 unterwegs, die bekannt ist für Diebstahl an Autoraststätten jeglicher Art. Aus diesem Grund muss ich täglich damit rechnen, dass kleine Mengen Diesel mit Schläuchen oder auch die ganze Tankfüllung von Dieben abgeschöpft wird.“ Das war einer der Gründe, warum Carsten Kaufmann TankSafe® für seine Flotte angeschafft hat.

Carsten Kaufmann fügt noch hinzu: „Ein Diebstahl von wenigen Litern über einen längeren Zeitraum, insbesondere bei Fahrzeugen mit zwei Tanks, würde mir als Unternehmer nicht sofort auffallen. Die leichte und problemlose Installation und keinerlei Probleme beim Volltanken haben mich sehr von diesem Produkt überzeugt. Ich werde auch meine restliche Flotte mit TankSafe® nachrüsten.“

Gerald Henn Spedition spart langfristig Geld

Foto: Gerald Henn Spedition Die Dieselverlust vorbeugen: Die Gerald Henn Spedition setzt auf die TankSafe®-Lösung, um langfristig Geld zu sparen.

Die Gerald Henn Spedition aus Ebersdorf bei Coburg mit 28 Mitarbeitern und einem reinen Mercedes-Fuhrpark von 18 Lkw bedient ihre Kunden deutschlandweit.Gerald Henn, der Eigentümer der Spedition, hatte über einen längeren Zeitraum bemerkt, dass ihm Diesel abhandengekommen sein muss. Gründe dafür könnten das unbeaufsichtigte Parken der Fahrzeuge auf Autobahnraststätten oder auch innerbetrieblicher Diebstahl gewesen sein.

Gerald Henn sagt im Gespräch: „Als ich bemerkte, dass in Summe 250 bis 300 Liter Kraftstoff über Monate hinweg abgezapft wurden und mir das nicht gleich aufgefallen ist, habe ich im Internet nach Tanksicherungen für Lkw gesucht. Hier ist mir TankSafe® in der Suche erschienen. Heute bin ich sehr froh, dass ich meine komplette Flotte mit TankSafe® ausgerüstet habe und somit einiges an Geld langfristig spare.“ Gerald Henn würde es sehr begrüßen, wenn Lkw-Hersteller das Produkt gleich serienmäßig einbauten. Dann müsste er dieses nicht nachrüsten. Dieselklau ist nicht nur bei ihm ein großes Thema, sondern auch bei vielen weiteren Speditions- und Logistikunternehmen.

Mehr Informationen zu TankSafe®

Homepage: www.tanksafe.de

E-Mail: info@tanksafe.de