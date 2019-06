An Pfingsten müssen Lkw mit langen Wartezeiten am Grenzübergang Kiefersfelden-Kufstein rechnen. Tirol weitet Blockabfertigung aus.

Das Land Tirol geht von wesentlich mehr Verkehr an Pfingsten und dem Feiertag Fronleichnam aus. Daher soll am Grenzübergang Kiefersfelden-Kufstein der Verkehr dosiert über die Grenze geleitet werden. Lkw müssen sich aufgrund der Blockabfertigung auf längere Wartezeiten einstellen.

Für Freitag, den 7. Juni, ist nach Angaben der Tiroler Landesregierung ab 12 Uhr eine Blockabfertigung in Kufstein bei der Einreise nach Österreich vorgesehen. „Nur mit der Blockabfertigung können wir einen Verkehrskollaps auf der A 12 und der A 13, insbesondere in Fahrtrichtung Süden, verhindern“, erklärt Landeshauptmann Platter.

Einschränkungen auch nach Pfingsten

Auch am Samstag, den 8. Juni 2019, werden ab 5 Uhr früh Blockabfertigungen vorgenommen. Für die Tage nach Pfingsten (Dienstag, Mittwoch und Donnerstag) sind die gleichen Maßnahmen vorgesehen. Am Pfingstmontag und am Wochenende gilt das Feiertags- bzw. Wochenendfahrverbot. Auch rund um Fronleichnam, dem 20. Juni, wird am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag blockabgefertigt.

Im Rahmen der Blockabfertigung werden Lkw an der Inntalautobahn A 93 am Grenzübergang bei Kufstein dosiert weitergeleitet. Stündlich dürfen dann nach Angaben der Landesregierung Tirol maximal 300 Lkw bei Kufstein in Richtung Süden weiterfahren.