Um die Bevölkerung vor den negativen Auswirkungen des Lkw-Verkehres auf der Inntalautobahn zu schützen, setzt die Tiroler Landesregierung ihre Blockabfertgungen für Lkw fort. In einem "Dosierkalender für das erste Halbjahr 2019" wurden jetzt die ersten 17 Termine bekanntgegeben. Insgesamt sollen im kommenden Jahr an insgesamt 30 tagen die Maßnehmen griefen, bei denen am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden in Fahrrichtung Süden jeweils nur 300 Lkw in der Stunde ihr Fahrt fortsetzen dürfen. 2018 werden an insgesamt 25 Tagen die Dosiermaßnahmen erfolgen.

Wie der Deutsche Speditions- und Logistikverband (DSLV) mitteilt, ist der Lkw-Transitverkehr nach Angaben der Tiroler Landesregierung seit Januar 2018 gegenüber dem Vorjahr um weitere 13 Prozent gestiegen, was zu einer Überlegung von intensiveren Blockabfertgungsmaßnemen im komenden Jahr geführt habe. So werde der Lkw-Verkehr beispielsweise 2019 am Mittwoch nach Ostern und an allen Werktagen jeweils in der Woche vor und nach Christi Himmelfahrt sowie Fronleichnam sowie an drei Werktagen nach Pfingsten entsprechend dosiert.