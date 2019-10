Die TII Group wird auf der Solutrans in Lyon mit gleich zwei Unternehmen vertreten sein: Scheuerle präsentiert einen neuen Tiefbettauflieger der EuroCompact-Baureihe, Nicolas nimmt den Service in den Fokus.

Die Transporter Industry International Group (TII Group) fährt zur Nutzfahrzeugmesse Solutrans in Lyon vom 19. bis 23. November Neuheiten der Unternehmen Scheuerle und Nicolas auf die Bühne. Highlight des Auftritts von Scheuerle: ein neuer Tiefbettauflieger der EuroCompact Baureihe, der das Produktprogramm in zwei- und dreiachsiger Ausführung nach unten abrunden soll.

Die Fahrzeuge sind auf die Bau-, Agrar- und Forstwirtschaft zugeschnitten und treten in den Nutzlastklassen bis 30 Tonnen (mit zwei Achsen) und bis 50 Tonnen (drei Achsen) an. Laut Scheuerle wiegen die Tiefbettauflieger mit Heckfahrwerk mit Pendelachsen rund 13 beziehungsweise 16 Tonnen. Ihre Ladeflächen sind in der Basis 6,62 und 7,61 Meter lang. Mit dem Auszug lässt sich die Länge auf 12,27 und 12,61 Meter verlängern, was die Aufnahme von 40-Fuß-Containern ermöglichen soll. Beide Varianten des neuen Tiefbettaufliegers fallen laut Scheuerle unter die Einfahrer-Regelung, Kunden sparen sich also auch bei ausgezogenem Tiefbett den zweiten Fahrer und den Einsatz eines Begleitfahrzeugs.

Das Nachlaufverhalten und das Heben und Senken des Schwanenhalses und des Fahrwerks kann in den EuroCompact-Modellen optional über eine Fernbedienung aus der Kabine heraus gesteuert werden. Zur Ausstattung der neuen Auflieger zählt dazu eine breite und tiefe Prismamulde im Heckfahrwerk, um so den Löffel eines Baggers aufnehmen zu können.

Refurbishing und Umbauten über Nicolas

Am Nicolas-Stand wiederum werden Interessenten über Dienstleistungen rund um die Fahrzeuge aller Marken der TII Group aufgeklärt. So können die Schwerlasttransporter in regelmäßigen zeitlichen Abständen technisch überholt werden. Auch Umbauten, die die Fahrzeuge für zusätzliche Transporte ertüchtigen, sind laut der TII Group machbar. Hierfür würden die Kompetenzen von Nicolas in den Bereichen Service, Vertrieb und Dienstleistung weiter ausgebaut.